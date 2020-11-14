Koronavirüsün zihinsel rahatsızlıklara yol açtığı ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Koca’dan yoğun bakım paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske, mesafe ve temizlik vurgusu yaptı. Bakan Koca ayrıca Kovid-19 yoğun bakım servisinin zorluğuna dair videolar paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur” ifadelerini kullandı.