Koronaya rağmen tekne partisi pahalıya patladı: 154 bin TL ceza yediler

İzmit'te korona partisi: Maskeler çıkarıldı, sosyal mesafe unutuldu

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı sosyal mesafe ve maske uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Şoke eden son görüntüler İzmit'ten geldi. Sahilde ve teknede gençlerin bir araya geldiği kutlamalarda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Sahildeki kutlamada meşaleler yakıldı, teknede yapılan doğum gününde ise horon oynandı.