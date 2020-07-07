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Koronavirüs Koronaya rağmen tekne partisi pahalıya patladı 154 bin TL ceza yediler
TÜRKİYE

Teknede koronavirüs partisine ceza yağdı: 154 bin TL ceza ödediler

Koronaya rağmen tekne partisi pahalıya patladı: 154 bin TL ceza yediler

İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir tekneye baskın düzenleyen polis ekipleri, koronavirüs uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak parti kalabalık gruba cezai işlem uyguladı. 49 kişiye toplam 154 bin 350 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
49 kişiye toplam 154 bin 350 TL para cezası kesildi.
49 kişiye toplam 154 bin 350 TL para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, son günlerde bazı kiralık teknelerde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak parti yapıldığı yönünde birçok ihbar aldı. Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, bir teknenin daha bu amaçla kullanılacağının belirlenmesinin ardından düğmeye bastı. Polis, dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nda seyir halinde olan içinde parti verileceği önceden belirlenmiş bir tekneye baskın düzenledi.

Büyükçekmece'de tepki çeken korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz
GÜNDEM
Büyükçekmece'de tepki çeken korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz

İzmit'te korona partisi: Maskeler çıkarıldı, sosyal mesafe unutuldu
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İzmit’te sahilde bir araya gelen gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
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Sıcak yaz günlerinde sahilde toplananların, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.
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Sahilde dün akşam yapılan kutlamada, sosyal mesafe kuralı unutuldu. Birbirine sarılan genç kız ile erkek arkadaşının etrafında toplananlar, şarkılar söyleyerek, meşaleler yaktı.
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İzmit’te teknede doğum günü kutlaması sırasında da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.
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Kiraladıkları tekne ile İzmit Körfezi’nde denize açılan gençler, horon ve çiftetelli oynadı.
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İzmit'te korona partisi: Maskeler çıkarıldı, sosyal mesafe unutuldu
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı sosyal mesafe ve maske uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Şoke eden son görüntüler İzmit'ten geldi. Sahilde ve teknede gençlerin bir araya geldiği kutlamalarda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Sahildeki kutlamada meşaleler yakıldı, teknede yapılan doğum gününde ise horon oynandı.

49 kişiye 154 bin 350 TL ceza

Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, tekneyi durdurup içeri girdiklerinde, parti yapan kadın ve erkeklerden oluşan 49 kişilik bir grupla karşılaştı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görülen eğlence, polisin gelmesiyle son buldu.

Gece hayatını evlere taşıdılar: Büyükçekmece'de bir villadaki partiyi canlı yayınladılar
OYNAT
Gece hayatını evlere taşıdılar: Büyükçekmece'de bir villadaki partiyi canlı yayınladılar
Yetkililer vatandaşlara “evde kalın ve sosyal mesafeye evde dahi dikkat edin< uyarıları yaparken Türkiye'de eğlence hayatının evlerde devam ettiği gözlemlendi. Büyükçekmece'de bir villada verildiği öğrenilen parti, instagram'dan canlı yayınlandı. Yayın devam ederken izleyenlerden birinin 'corona partisi mi' şeklindeki sorusu dikkat çekti.

ABD’de 'koronavirüs bulaştırma partileri' yapılıyor: İlk önce kimin enfekte olacağına dair bahis tutuluyor
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ABD’de 'koronavirüs bulaştırma partileri' yapılıyor: İlk önce kimin enfekte olacağına dair bahis tutuluyor

  • Polis bu kişilere Hıfzıssıhha kanunu uyarınca 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplamda 154 bin 350 TL para cezası kesti. Tekne sahibi Muzaffer C. ve çalışan Tevfik T.T., işlemlerinin yapılması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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Yarına dikkat

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