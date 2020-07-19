Diyarbakır haberleri: Koronavirüse rağmen 70 kişi kol kola halay çekti
Koronayla kol kola: Diyarbakır'daki düğünde 70 kişi halay çekti
Vaka sayılarındaki endişe verici artışla dikkat çeken ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sıklıkla uyardığı Diyarbakır'da vatandaşlar tedbirleri dikkate almıyor. Son olarak bir düğünden gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çektiği görüntüler şoke etti. Sosyal mesafe hiçe sayılırken, davetliler salgını umursamadan dip dibe eğlendi.
Türkiye'nin en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor.
Vakalarda korkutan artış
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Pandemi Kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen, kentte vakalarda artış yaşanıyor.
Diyarbakır yerel haberlerine göre; önceki gün bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişi, halay çekti.
Tedbirler hiçe sayıldı
Koronavirüsle ilgili hiçbir tedbirinin alınmadığı açık alanda yapılan düğünde çekilen görüntülerle, Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken davetlilerin koronavirüs salgınını hiçe saydıkları görüldü.