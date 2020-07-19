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Koronavirüs Koronayla kol kola Diyarbakırdaki düğünde 70 kişi halay çekti
TÜRKİYE

Diyarbakır haberleri: Koronavirüse rağmen 70 kişi kol kola halay çekti

Koronayla kol kola: Diyarbakır'daki düğünde 70 kişi halay çekti

Vaka sayılarındaki endişe verici artışla dikkat çeken ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sıklıkla uyardığı Diyarbakır'da vatandaşlar tedbirleri dikkate almıyor. Son olarak bir düğünden gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çektiği görüntüler şoke etti. Sosyal mesafe hiçe sayılırken, davetliler salgını umursamadan dip dibe eğlendi.

Haber Merkezi DHA
Düğünde sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Düğünde sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Türkiye'nin en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor.

Diyarbakır'da aynı aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi: Bina karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Diyarbakır'da aynı aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi: Bina karantinaya alındı

Vakalarda korkutan artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Pandemi Kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen, kentte vakalarda artış yaşanıyor.

Diyarbakır'da koronavirüs endişesi: Hastaneler dolarsa 'ikinci dalga' kabul edilecek
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Diyarbakır'da koronavirüs endişesi: Hastaneler dolarsa 'ikinci dalga' kabul edilecek

Diyarbakır’da ikinci dalga korkusu: 16 günde 500 kişi hastanede
KORONAVİRÜS
Diyarbakır’da ikinci dalga korkusu: 16 günde 500 kişi hastanede
  • Diyarbakır yerel haberlerine göre; önceki gün bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişi, halay çekti.

Tedbirler hiçe sayıldı

Koronavirüsle ilgili hiçbir tedbirinin alınmadığı açık alanda yapılan düğünde çekilen görüntülerle, Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken davetlilerin koronavirüs salgınını hiçe saydıkları görüldü.

Diyarbakır'da korkutan artış: 4 günde yüzde 15 arttı
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Diyarbakır'da, normalleşme süreciyle birlikte oluşan rehavet ve dikkatsizlikle artış göstermeye başlayan koronavirüslü hasta sayısı nedeniyle, pandemi hastanelerinde klinik sayıları artırıldı.
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İkinci dalga endişesinin hakim olduğu kentte 10 Haziran'da, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
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Yasağa rağmen, sıcak havanın da etkisiyle ağzı ve burnu kapatacak şekilde kullanılmayan maske, sosyal mesafeye dikkat edilmemesi gibi nedenlerle vaka sayılarındaki artış devam ediyor.
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Kentte, son 4 gün içerisinde vaka sayısı yüzde 15 artış gösterirken, pandemi hastaneleri doluluğa yakın hizmet vermeye başladı.
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Durumu ağır olmayan hastalara da evlerinde karantina uygulanmaya başladı.
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Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, yüzde 15 oranındaki artışın nedeninin kişisel dikkatsizlik olduğunu ifade ederek,
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Maske kullanımına gerekli özen gösterilmiyor. Yanlış maske kullanımı uyarılara rağmen hala devam ediyor. En önemli nokta, yanlış maskeleri hala kullanmaya devam ediyoruz. Lütfen siyah bez maskeleri ya da renginden bağımsız bez maskeleri kullanmayalım. Bunlar tekrar yıkanabilir ve kullanılabilir diye belki kolay geliyordur ama bunların etkinliği, koruyuculuğu yüzde 10'un altındadır.
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Bu nedenle bu maskeleri kullanmayalım, cerrahi maskeleri kullanalım ve telli kısmını mutlaka burnumuzun kıvrımlarına denk gelecek şekilde ayarlayalım. Bu maskeleri burnumuzu ve ağzımızı kapatacak şekilde kullanalım. Arkadaşlarımızla sohbet ederken burnumuzun altına ya da çenemize kadar indirmeyelim. O zaman hiçbir etkinliği olmayacaktır. Yani, vaka sayılarındaki artışın tek sebebi maalesef yanlış maske kullanımıdır dedi.
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Kentte, vaka sayılarındaki artışla birlikte denetimler sürerken, yanlış maske kullanımıyla birlikte, toplu taşıma araçlarına maskesiz binenlerin, maske takmayanların ve maskelerini çenelerine ya da ellerine takanların çoğunlukta olduğu gözlendi. Maskeyi kuralına uygun kullanan vatandaşlar, yanlış maske kullanımını sürdürenlere yönelik denetimlerin artırılmasını istedi.
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Diyarbakır'da korkutan artış: 4 günde yüzde 15 arttı
Diyarbakır'da 4 gün içerisinde koronavirüs vakalarının yüzde 15 artış göstermesi il genelinde ikinci dalga endişelerinin yaşanmasına yol açarken, salgının bu kadar hızlı yayılmasına ilişkin nedene yönelik yanlış maske kullanımına dikkat çekildi. Uzmanlar ise siyah bez maske ya da renginden bağımsız bez maskelerin kullanılmaması ve maskelerin ağız ve burnu kapatacak şekilde yüzde bulunması gerektiğine dikkat çekiyor.


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