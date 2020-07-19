Koronayla kol kola: Diyarbakır'daki düğünde 70 kişi halay çekti

Türkiye'nin en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor.

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Vakalarda korkutan artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Pandemi Kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen, kentte vakalarda artış yaşanıyor.

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Diyarbakır yerel haberlerine göre; önceki gün bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişi, halay çekti.

Tedbirler hiçe sayıldı

Koronavirüsle ilgili hiçbir tedbirinin alınmadığı açık alanda yapılan düğünde çekilen görüntülerle, Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken davetlilerin koronavirüs salgınını hiçe saydıkları görüldü.

