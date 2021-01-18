Koronavirüs Kovid-19 aşılaması 5inci gününde Aşı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 820 bini geçti
TÜRKİYE

Kovid-19 aşılaması 5'inci gününde: Aşı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 820 bini geçti

Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’na göre, toplam aşılanan kişi sayısı 820 bini aştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek.
1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek.

Çin Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının analizlerinin Türkiye'de tamamlanmasının ardından 14 Ocak Perşembe günü Türkiye genelinde aşılama çalışması başlamıştı.

İlk dozu olan kişi sayısı 820 bini aştı

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’na göre, aşılamanın beşinci gününde, saat 17.50 itibarıyla 824.293 kişi CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

İkinci aşama başlamak üzere

1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Öncelik sıralamasını, 65 yaş ve üstü kişiler izleyecek.

Kovid-19 aşı uygulamasıyla ilgili pratik bilgiler
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