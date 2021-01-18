Kovid-19 aşılaması 5'inci gününde: Aşı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 820 bini geçti

Çin Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının analizlerinin Türkiye'de tamamlanmasının ardından 14 Ocak Perşembe günü Türkiye genelinde aşılama çalışması başlamıştı.
İlk dozu olan kişi sayısı 820 bini aştı
Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’na göre, aşılamanın beşinci gününde, saat 17.50 itibarıyla 824.293 kişi CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.
İkinci aşama başlamak üzere
1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Öncelik sıralamasını, 65 yaş ve üstü kişiler izleyecek.