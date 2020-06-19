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Koronavirüs Kovid-19 böbrekleri vuruyor İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler
TÜRKİYE

Kovid-19 böbrekleri vuruyor: İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler

İngiltere’de 20 yılı aşkın süredir Tıbbi Patoloji uzmanı olarak çalışan Dr. İsmail Bulut, Kovid-19 öncesi böbrek ve kalp - damar hastalığı olan kişilerin iyileştikten sonra diyalize ihtiyaç duyabildiğini söyledi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Virüs nedeniyle bazı böbreklerin fonksiyonlarını yitirdiğine işaret eden Bulut, “Daha çok kronik böbrek rahatsızlığı, diyabet, lupus, nefrit gibi hastalığı olan kişilerde görülen diyaliz ihtiyacının temelinde iltihaplanma olabilir. Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini dosttan düşmana dönüştüren sitokin fırtınası, böbreklerin temel fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan hücrelerde kayıplar yaşanmasına neden oluyor. Bu da diyaliz ihtiyacını ortaya çıkarabilir” diye konuştu.

İsmail Bulut

HASTA SAYISI ARTTI

  • Londra’daki Royal London Üniversite Hastanesi’de çalışan Dr. Bulut, pandemiden sonra böbrek ünitesine çok sayıda hasta geldiğini belirterek, diyalize giren hasta sayısında artış gözlendiğini ifade etti. Biyopsisi yapılan iki hasta bulgularına dikkat çeken Bulut, “Hastaların böbreklerindeki hasarın boyutu kalıcı ve böbrekler iflas etmiş durumdaydı. Fakat bu iki hastanın geçmişinde diyabet ve yüksek tansiyon da mevcuttu” diye konuştu. Kronik böbrek, akciğer, kalp ve damar hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemi baskılanan kanser hastaları ve organ nakli olan kişilerin salgından çok daha fazla etkilendiğine işaret eden Bulut, “Bizim gözlemlerimize göre kalıcı hasar genellikle önceden böbrek hastalığı olanlarda görmek mümkün” dedi.

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