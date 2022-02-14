Koronavirüs Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100ü aştı
TÜRKİYE

Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı

Sağlık Bakanlığının 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre, 65 ilde vaka sayısı 100 binde 500'ü geçti. Bu illerden 19'unda 100 bin kişide 1000'in üstüne vaka görüldü.

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Haber Merkezi AA
Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100ü aştı
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat'ta ülke genelinde 100 bin kişide 100'ün altında Kovid-19 vakasının görüldüğü il kalmadı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 29 Ocak-4 Şubat'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde her 100 bin kişide 1000'in üstünde koronavirüs vakasının görüldüğü il sayısı önceki hafta (22-28 Ocak) 4 iken bu hafta 19'a yükseldi.

En fazla vakanın görüldüğü şehir, önceki hafta olduğu gibi bu hafta da Kırklareli oldu. Bu ildeki vaka sayısı her 100 bin kişide 1489,20 olarak kayıtlara geçti.

Bu ilin ardından 100 bin kişide 1352,29 vakayla Giresun ikinci, 1350,33 vakayla Rize üçüncü sırada yer aldı.

Her 100 bin kişide 1000'in üstünde vaka görülen diğer iller sırasıyla "Samsun (1314,67), Yalova (1305,92), Bursa (1303,39), Ankara (1279,73), Kocaeli (1277,95), Uşak (1262,48), Tokat (1245,77), İzmir (1229,37), Trabzon (1205,32), Ordu (1188,86), Tekirdağ (1121,58), Karabük (1088,61), Çanakkale (1059,37), Elazığ (1045,82), Manisa (1039,97), Çankırı (1035,19)." oldu.

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Vaka sayısı 100 bin kişide 500 ila 1000 aralığındaki iller

Ülke genelinde 46 ilde, her 100 bin kişideki vaka sayısı 500 ila 1000 aralığında değişti. Bu iller vaka sayılarına göre yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

  • "Kırıkkale (984,56), Muğla (962,86), Bolu (950,12), Isparta (944,8), Çorum (937,32), Kütahya (928,4), Artvin (923,3), Zonguldak (908,65), Balıkesir (900,52), Tunceli (895,22), İstanbul (894,82), Kastamonu (887,67), Sinop (886,08), Adana (875,23), Sakarya (847,74), Denizli (832,15), Kayseri (820,78), Iğdır (818,62), Burdur (805,71), Konya (795,82), Amasya (780,64), Düzce (752,88), Diyarbakır (735,49), Aydın (728,99), Edirne (724,69), Bartın (724,2), Bilecik (703,19), Erzincan (702,13), Kilis (672,31), Kahramanmaraş (669,08), Karaman (662,56), Sivas (656,88), Ardahan (652,03), Mersin (651,34), Eskişehir (636,23), Afyonkarahisar (635,76), Nevşehir (629,26), Kırşehir (604,42), Osmaniye (602,13), Yozgat (598,91), Niğde (577,79), Erzurum (539,64), Hatay (518,1), Malatya (503,62), Kars (501,19), Bitlis (501,15)."

Her 100 bin kişide 100-500 aralığında vaka görülen iller

Her 100 bin kişide 100-500 aralığında vaka görülen 16 ilin sıralaması şöyle oldu:

  • "Batman (499,78), Ağrı (460,19), Adıyaman (449,36), Mardin (439,8), Gümüşhane (433,3), Siirt (417,43), Hakkari (416,02), Bayburt (402,88), Aksaray (372,33), Muş (354,4), Gaziantep (318,97), Şanlıurfa (253,73), Şırnak (194,14), Bingöl (144,09), Antalya (136,44), Van (105,02)."
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