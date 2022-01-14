Koronavirüs Kovid-19a karşı farklı aşılar etkinliği artırıyor
TÜRKİYE

Kovid-19'a karşı farklı aşılar etkinliği artırıyor

Turkovac Aşısı Klinik Çalışma Merkezi Yürütücüsü Prof. Dr. Özlem Altıntaş Aydın, Kovid-19’a karşı farklı aşı uygulamalarının etkinliği artırdığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kovid-19a karşı farklı aşılar etkinliği artırıyor
Arşiv

Turkovac Aşısı Klinik Çalışma Merkezi Yürütücüsü Prof. Dr. Özlem Altıntaş Aydın, Kovid-19’a karşı farklı aşı uygulamalarının etkinliği artırdığını bildirdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hekimlerinden Aydın, Turkovac’ın Sinovac kadar etkin olduğunun kanıtlandığını vurguladı. Aydın, “Tüm aşılar hastaneye yatışı ve ölümü belirli oranda engelliyor diyebiliriz. Şili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre, farklı aşılar kullanıldığı zaman Kovid-19’a karşı etkinlik daha yüksek oluyor. Bizde de Biontech, Sinovac ve Turkovac aşısı uygulanıyor. Bu yüzden bizde de benzer çalışmalar yapılıyor.” dedi. Aydın, temaslı kişilerde PCR testinin semptomla sınırlandırılması konusunda ise “Kontrol PCR’larını almak yerine aktif vakaları tanımlamak iyi bir düzenleme. Genellikle izolasyon sürecinin sonunda yapılan PCR testleri pozitif çıksa bile biz bu sonucu aktif olmayan virüslerin saptanması olarak değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

TURKOVAC Sinovac’tan % 50 daha çok koruyor
KORONAVİRÜS
TURKOVAC Sinovac’tan % 50 daha çok koruyor

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren isim: Prof. Dr. Aykut Özdarendeli
KORONAVİRÜS
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren isim: Prof. Dr. Aykut Özdarendeli
Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Biri çocuk 2 kişi yaralandı

​Bağdat'ta füzeli terör saldırısı.
Galatasaraya veda etti: Son

Galatasaray'a veda etti: "Son"

​Fatih Terim'in paylaşımı geceye damga vurdu.
Halk TVde AK Partiye açılan kapatma davası savunuldu: Para cezasıyla kurtuldular

Taraftarlarına veda etti

Taraftarlarına veda etti

​Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli görevinden ayrıldığını duyurdu.

​Türkiye'nin 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

ABD tarihinde ilk: İşsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı
Ekonomi

ABD tarihinde ilk: İşsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak aylarının ilk haftasında ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 230 bine çıktığını açıkladı. Beklentilerin aksine bir artış görüldüğünün vurgulandığı duyuruda, geçen haftaya oranla başvuru sayısının 23 bin kişi arttığı ifade edildi.
İYİ Parti ve HDP’den Meclis’te yan yana ilk kare
Gündem

İYİ Parti ve HDP’den Meclis’te yan yana ilk kare

HDP, CHP ve İYİ Parti'li vekiller, terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen Tabipler Birliği'nin Başkanı Şebnem Korur Fincancı öncülüğünde TBMM'de bir araya geldi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen toplantıda, İYİ Parti'liler ve HDP'liler Meclis'te ilk kez yan yana poz verdi.
Bakan Pakdemirli'den HDP vekilinin teröristle fotoğrafına sessiz kalan muhalefete: Yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez
Gündem

Bakan Pakdemirli'den HDP vekilinin teröristle fotoğrafına sessiz kalan muhalefete: Yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'e tepki gösterdi. HDP'nin sırtını PKK'ya, Millet İttifakı'nın ise HDP'ye dayadığını ifade eden Pakdemirli, "O kadar fotoğraf var ortada, hangisinden ses çıktı? Susarak, onaylıyorlar. Susmak bir tercihtir. Yani safımız da tercihimiz de belli diyorlar. Yeter ki Erdoğan gitsin, biz PKK ile ihanet ilişkisine de gireriz, gönül ilişkisine de diyorlar. İhanet ilişkisi-gönül ilişkisi hiç fark etmez; yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.