Kovid-19'a karşı farklı aşılar etkinliği artırıyor

Turkovac Aşısı Klinik Çalışma Merkezi Yürütücüsü Prof. Dr. Özlem Altıntaş Aydın, Kovid-19’a karşı farklı aşı uygulamalarının etkinliği artırdığını bildirdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hekimlerinden Aydın, Turkovac’ın Sinovac kadar etkin olduğunun kanıtlandığını vurguladı. Aydın, “Tüm aşılar hastaneye yatışı ve ölümü belirli oranda engelliyor diyebiliriz. Şili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre, farklı aşılar kullanıldığı zaman Kovid-19’a karşı etkinlik daha yüksek oluyor. Bizde de Biontech, Sinovac ve Turkovac aşısı uygulanıyor. Bu yüzden bizde de benzer çalışmalar yapılıyor.” dedi. Aydın, temaslı kişilerde PCR testinin semptomla sınırlandırılması konusunda ise “Kontrol PCR’larını almak yerine aktif vakaları tanımlamak iyi bir düzenleme. Genellikle izolasyon sürecinin sonunda yapılan PCR testleri pozitif çıksa bile biz bu sonucu aktif olmayan virüslerin saptanması olarak değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

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