Koronavirüs Kovid-19a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi
TÜRKİYE

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Sağlık Bakanlığınca son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Yaşar Sezgin, "Bu benim 4. doz aşım. Koruyucu ve önleyici bir tedbir olarak bu aşıyı yaptırıyorum, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum" dedi.

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Haber Merkezi AA
Kovid-19a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi
Bakanlık, Kovid-19'la mücadele kapsamında, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişilere yeni hatırlatma dozu randevularını dün itibarıyla e-Nabız sistemine tanımladı.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesine aşılarını olmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Bakanlık, Kovid-19'la mücadele kapsamında, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişilere yeni hatırlatma dozu randevularını dün itibarıyla e-Nabız sistemine tanımladı.

Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı
KORONAVİRÜS
Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı

Bu kapsamdaki kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak hatırlatma dozlarını yaptırabiliyor. Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebiliyor.

Uygulamanın başladığı ilk gün randevularını alarak Ankara Şehir Hastanesine gelenler de aşı polikliniğinde uzun kuyruk oluşturdu.

"Hatırlatma dozunu toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum"

Hatırlatma dozunu yaptıran 61 yaşındaki Yaşar Sezgin, "Bu benim 4. doz aşım. Koruyucu ve önleyici bir tedbir olarak bu aşıyı yaptırıyorum. Bunu aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyorum. Buradaki yoğun ilgiden anladığım kadarıyla birçok kişi de böyle düşünüyor. Tüm vatandaşlarımızı bu duyarlılığı göstermeye davet ediyorum." dedi.

"e-Nabız'da görür görmez randevumu aldım"

Sağlık çalışanı 24 yaşındaki Kübra Demir de randevu alarak hatırlatma dozunu olmaya geldiğini anlattı. Sağlık çalışanı olması nedeniyle de hemen aşısını olmak istediğini söyleyen Demir, Kovid-19'un hafif geçirilebilmesi, toplumda yayılımının engellenmesi açısından hatırlatma dozunun önem taşıdığını ifade etti.

28 yaşındaki Abdülhamit Demir, "e-Nabız'da görür görmez hemen randevumu aldım. 4. dozumu oldum şu an. Tüm insanlara da tavsiye ediyorum. Her gün bir sürü insan bu hastalık yüzünden sevdiklerini kaybediyor. Hastalığın daha rahat atlatılabilmesi, hastalığın yayılımının engellenmesi için hatırlatma dozu olunmalı." diye konuştu.

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