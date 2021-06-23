Koronavirüs Kovid-19la mücadelede uygulanan haftalık aşı sayısı haziranda 4 kat arttı
TÜRKİYE

Kovid-19'la mücadelede uygulanan haftalık aşı sayısı haziranda 4 kat arttı

Kovid-19'la mücadele kapsamında, Türkiye'de haftalık aşılama sayısı, haziranda 4 kat artarak 14-20 Haziran'da 7 milyon 773 bin 105'e yükseldi. Ülke genelinde, 30 Mayıs-6 Haziran'da toplam 1 milyon 868 bin 938 Kovid-19 aşısı uygulanırken, bu sayı 14-20 Haziran'da 7 milyon 773 bin 105'e ulaştı. Bir günde yapılan en yüksek aşılama sayısı ise 17 Haziran'da 1 milyon 582 bin 232 olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
Kovid-19la mücadelede uygulanan haftalık aşı sayısı haziranda 4 kat arttı
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en etkili yolu olan aşılamanın hızlandırılması amacıyla haziranda "kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatılmasının ardından, günlük ve haftalık aşılama sayıları hızla arttı.

Ülke genelinde, 30 Mayıs-6 Haziran haftasında, birinci ve ikinci doz toplam 1 milyon 868 bin 938 Kovid-19 aşısı uygulandı.

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Birinci ve ikinci doz, bir haftada uygulanan aşı miktarı, 7-13 Haziran'da 3 milyon 17 bin 541'e yükselirken, 14-20 Haziran'da ise 7 milyon 773 bin 105'e ulaştı.

Böylece bir haftada uygulanan aşı sayısı, haziranın ilk haftasına göre 4 kat arttı.

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En yüksek günlük aşılamaya 17 Haziran'da ulaşıldı

Kovid-19'la mücadele kapsamında günlük aşılama sayısı, 12 Haziran'da 449 bin 684 iken, 13 Haziran'da 456 bin, 14 Haziran'da 842 bin 494 oldu.

Ülke genelinde 1 milyon dozdan fazla aşının uygulandığı 15 Haziran'da yapılan aşı sayısı 1 milyon 240 bin 311'e yükseldi. Günlük aşılamada 16 Haziran'da 1 milyon 416 bin 795 doza ulaşıldı.

Bir günde yapılan en yüksek aşılama sayısı ise 17 Haziran'da 1 milyon 582 bin 232 olarak kayıtlara geçti.

Günlük aşılama sayısı, 18 Haziran'da 1 milyon 538 bin 144, 19 Haziran'da 619 bin 917, 20 Haziran'da 577 bin 836, 21 Haziran'da 1 milyon 195 bin 426 ve 22 Haziran'da 967 bin 580 şeklinde devam etti.

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Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.


Ülke genelinde yapılan Kovid-19 aşı sayısı 43 milyon 800 bini aştı

Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Haziran saat 10.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 29 milyon 266 bin 931, ikinci doz aşı 14 milyon 600 bin 165 oldu.

Böylece ülke genelinde uygulanan toplam doz sayısı, 43 milyon 867 bin 96'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ünlü oyuncu Şener Şen'in rol aldığı koronavirüs aşı kampanyası videosunu paylaştı. Şen videoda, 'Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın' ifadelerini kullandı.


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