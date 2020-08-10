Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altında tutan vatandaşlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri'nin açılışına katıldı. Kritik uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maske takmayan, çenesinin altında barındıran vatandaşlarımız var. Yanlış yapıyoruz. Hiç birimizin ihmalkar davranarak, ne kendimizi, ne sevdiklerimizin sağlığını riske atma lüksü yoktur. Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir' dedi.