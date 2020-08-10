Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Hisarcık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Karbasan köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Hisarcık Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karbasan köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılması kararı alınmıştır."