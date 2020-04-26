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Koronavirüs Laboratuvarda üretilip koronavirüsün DNAsıyla oynandı ABDde yaşayan Türk doktordan bomba iddia
BİLİMSEL GELİŞMELER

Laboratuvarda üretilip koronavirüsün DNA'sıyla oynandı: ABD'de yaşayan Türk doktordan bomba iddia

New Jersey’de klinikleri bulunan Türk doktor Vedat Obuz, Kovid-19’un laboratuvarda üretildiğine inandığını söyledi: DNA’sıyla oynandığından şüpheleniyorum. Son 10 senede ‘CRISPR gene’ tekniği çıktı. DNA’ları kesip aralara bir şeyler koymak için. Bunu silah olarak hazırlarlarken laboratuvardan kaçtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Obuz
Vedat Obuz

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk doktor Vedat Obuz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvarda üretildiğine inandığını belirterek, “DNA’sıyla oynandığından şüpheleniyorum” dedi.

New Jersey’nin Delran ve Trenton şehirlerinde klinikleri bulunan ve 40 yıldan fazla bir süredir ABD’de yaşayan Obuz, salgının Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılmasının herkes için sürpriz olduğunu söyleyerek, “Kovid-19 görünmeyen bir düşman olarak bizi can evimizden vurdu” ifadesini kullandı.

Türk doktor Vedat Obuz

DİĞER VİRÜSLERE BENZEMİYOR

Dahiliye ve Fonksiyonel Tıp alanında uzman olan Obuz, Kovid-19’u derinlemesine incelediğini kaydederek, “Bu virüs daha önceki virüslerin hiçbirine benzemiyor. Çünkü genetik yapısı değişik, insan vücudunda çok fazla bulunan reseptör dediğimiz yapışma yerini kullanıyor ve aniden bağışıklık sistemini tamamen felç ediyor” diye konuştu. Obuz, virüsün yayılması hakkında da şunları söyledi:

“Virüslerin, salgın hastalıkların yakalayacakları kişilerin U şeklinde bir eğrisi var, yani çocuklar ve yaşlılar çok daha sık yakalanması gerekirken burada U şöyle L’ye geldi, niye? Çocuklarda, gençlerde olmuyor ama yaşlılar yakalanıyor. Benim tahminim ağır hasta olmayan genç gruplarda çok bulaşıcı var.”

DOĞAL YOLLA OLUŞMADI

Aksi yönde yayımlanan bazı raporlara rağmen Kovid-19 virüsünün doğal yollarla oluşup yayıldığına inanmadığını savunan Obuz, şöyle devam etti:

“Ben bir araştırmacı ve bu işin kimyasını, immünobiyolojisini bilen biri olarak bu virüsün hayvanlardan bize atlamış bir virüs olduğunu düşünmüyorum, ‘hayvanlardan atlatıldı’ diyorum. Hatta bunun DNA’sıyla oynandı diye şüphe ediyorum. Çünkü son 10 senede ‘CRISPR gene’ diye makaslama tekniği çıktı DNA’ları kesip aralara bir şeyler koymak için. Hatta bu genin, bu enzimdir, yaptığı işin ciddiyetini bilenler buna ‘God’s gene’, yani ‘Tanrı geni’ dediler, insanlara DNA ile oynama gücü verdiği için. Bu genle oynama tekniğinden dolayı bunun kurcalandığını düşünüyorum.”

SİLAH OLARAK HAZIRLANIYORDU

Kovid-19’a laboratuvarda müdahale edildiğine inandığını dile getiren Obuz, “Laboratuvarda bunun hastalık yapma kabiliyeti değiştirilmiş, ellerinde olmayan bir sebeple kontrolden çıkmıştır diye düşünüyorum. Yani bunu silah olarak hazırlarlarken kaçtı” görüşünü paylaştı. Obuz, Çin hükümetinin biyolojik silah üretmeye çalıştığı askeri laboratuvarlarda yarasalar üzerine daha önce bu virüslerle ilgili yayınlar yaptığını anlatarak, “O virüslerle şu anda hastalığı yapan yeni tip koronavirüs DNA’sının belli bölgelerinde yüzde 89 ila yüzde 100 eşleşme var” dedi.

Bunların kendisini düşündürdüğünü vurgulayan Obuz, “Tabii bunlar belki doğru belki yanlış fakat nihayetinde hiç kimsenin bekleyemeyeceği şekilde davranan bir virüs bu, normal tabiattaki çıkan virüsler böyle davranmıyor” ifadelerini kullandı.

Kışın ikinci dalga olur

  • Bilim adamı olarak bundan sonraki beklentisinin bu virüsün mutasyonlara uğraması olduğunun altını çizen Obuz, “Önümüzdeki kış öncesi veya kış aylarında ikinci bir dalga olacak diye tahmin ediyorum” dedi. Obuz, New York Türkiye Başkonsolosluğu yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda Türkiye’ye dönemeyen ve ABD’de sağlık sigortası bulunmayan Türk vatandaşlarına yönelik ücretsiz veya indirimli sağlık hizmeti başlattıklarını da sözlerine ekledi.

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