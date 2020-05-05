Malatya’da bir mahallede karantina kaldırılıyor



Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Darende ilçesi Ilıca Mahallesinde korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Mart 2020 tarihinde alınan karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 5 Mayıs 2020 tarihi saat:21:00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

KORONAVİRÜS Çankırı’da bir mahalle karantina altına alındı

Ilıca Mahallesi’ne giriş ve çıkışlar 37 gün sonra bugün saat 21.00’dan itibaren serbest bırakılacak.