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Koronavirüs Mardinde bir mahalle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı

Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı

Mardin’in Ömerli ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı kırsal Çınaraltı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Mardin Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

  • “İlimiz Ömerli ilçesi kırsal Çınaraltı Mahallesinde korona virüs (COVİD-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Ömerli İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kurulu’nca 04 Mayıs 2020 tarih ve saat 00.00 itibariyle, 14 gün boyunca istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir.”
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