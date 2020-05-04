Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı Mardin’in Ömerli ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2020, 18:07 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2020, 18:11 İHA