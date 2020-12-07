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Koronavirüs Mardinde karı koca 2 saat arayla koronavirüse yenik düştü
TÜRKİYE

Mardin’de karı koca 2 saat arayla korona virüse yenik düştü

Mardin’de karı koca 2 saat arayla koronavirüse yenik düştü

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşaya Şeyhmus Baysal Diyarbakır'daki pandemi hastanesinde tedavi görürken durumu ağırlaştı ve vefat etti. Eşi Emine Baysal da birkaç saat sonra hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi İHA
Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, torunlarıyla.
Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, torunlarıyla.

Mardin'in Artuklu ilçesi Sultan Şeyhmus köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, koronavirüse yakalandı. Durumları ağırlaşan yaşlı çift Diyarbakır’da pandemi hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten Şeyhmus Baysal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşi Emine Baysal da 2 saat sonra tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düştü.

Koronavirüse yenik düşen Baysal çiftinin uzun yıllardır Sultan Şeyhmus külliyesinde görevli oldukları öğrenildi.

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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 aile, 463'üncü günde de HDP binası önündeki oturma eylemlerini sürdürürken, Emine- Şeyhmus Kaya çifti, 2015'te Lice ilçesinde kaçırılan polis memuru oğulları Vedat Kaya için koronavirüs nedeniyle Mardin'deki evlerinde eyleme devam ediyor. Şeyhmus Kaya, bir gün çocuklarına kavuşacakları ümidiyle yaşadıklarını belirterek, "Derik'te yaşıyordum. Beni suyumdan, toprağımdan, evimden, bağımdan, bahçemden ettiler. Orada bana rahat vermediler. Mardin merkeze geldim" dedi.

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