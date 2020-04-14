Koronavirüs Market işletmecisi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Market işletmecisi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı

Market işletmecisi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Velihimmetli Mahallesi, market işletmecisi İbrahim T.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Velihimmetli Mahallesi karantinaya alındı.
Velihimmetli Mahallesi karantinaya alındı.

120 hanenin bulunduğu mahalledeki marketi işleten İbrahim T, dün yüksek ateş ve nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. İbrahim T'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Mahallede yaşayanların marketten sürekli alışveriş yapması nedeniyle, tedbir amacıyla karantina kararı alındı.

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Mahalle sakinleri ayrıca dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıldı

Jandarma ekipleri, dün akşamdan itibaren mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Salgına karşı koruyucu kıyafet giyen jandarma ekipleri, önlem alarak mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermedi.

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Sağlık ekipleri, jandarmanın önlemlerini sürdürdüğü mahallede sağlık kontrolüne başladı. Sağlık görevlileri, mahallede yaşayanları evlerinde ziyaret ederek tek tek sağlık kontrolünden geçiriyor. Mahalle sakinleri ayrıca dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıldı.

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