Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Maske takmadığı için ceza kesilen gencin testi pozitif çıktı
TÜRKİYE

Aydın haberleri: Maske takmadığı için ceza kesilen gencin testi pozitif çıktı

Maske takmadığı için ceza kesilen gencin testi pozitif çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin maske takmadığı için para cezası kestiği gencin ertesi gün ateşlenmesi üzerine yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisine kesilen ceza ile ilgili polisten şikayetçi olmuştu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayan O.A. (23), geçen 15 Temmuz'da arkadaşları ile Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda gezerken, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından uyarıldı. O.A., uyarıya aldırış etmeyip, polislerle tartıştı. O.A.'ya maske takmadığı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi. Kendisine kesilen cezaya itiraz eden O.A., ayrıca cezayı kesen polisten de şikayetçi oldu.


BİR GÜN SONRA ATEŞLENDİ


O.A, kendisine ceza kesilmesinden bir gün sonra yüksek ateş şikayeti ile Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada O.A.'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine O.A.'ya ceza kesen iki polise de test yapıldı. Polislerin test sonuçları negatif çıktı.

Hatay’da bir mahalle karantinaya alındı: Jandarma giriş ve çıkışları kapattı
FOTOĞRAF 3
Title
Kırıkhan ilçesi Hıfzıssıhha kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Cintepe Mahallesi 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.
Title
Karar üzerine Cintepe mahallesinde giriş ve çıkış jandarma ekiplerince kapatıldı.
Title
Hatay Büyükşehir Belediyesi bağlı ekipler ise mahallede içerisinde genel ilaçlama çalışması başlattı.
Hatay’da bir mahalle karantinaya alındı: Jandarma giriş ve çıkışları kapattı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Hıfzıssıhha kurulunca, koronavirüs nedeniyle bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karar üzerine Cintepe mahallesinde giriş ve çıkış jandarma ekiplerince kapatıldı.


Abone Ol Google News
Artışın nedeni belli oldu

Artışın nedeni belli oldu

​Bakan Koca son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Beyaz Saraydan kırmızı uyarı

Beyaz Saray'dan
kırmızı uyarı

​On sekiz eyaletin durumu kritik seviyede.
İzmirde yangın paniği

İzmir'de
yangın paniği

​Dumanlar çevredeki yazlık sitelere ulaştı.
Azerbaycan <br>için paylaştı

Azerbaycan
için paylaştı

​Dünyaca ünlü yıldızdan ses getiren mesaj.
İspanya'daki İslam <br>eserlerine ne oldu?

İspanya'daki İslam
eserlerine ne oldu?

​Cami ve saraylar nasıl dönüştürüldü?
Kanserle <br>mücadelede <br>yeni keşif

Kanserle
mücadelede
yeni keşif

​Türk bilim insanları şifrelerini çözdü.

'Barcelona'dan ayrılacak'

'Barcelona'dan ayrılacak'

​'Bir şeyler değişmeli' dedi görüştüğü kulüp ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur" dedi. Fransız gemisine taciz iddiasına ilişkin de Akar, "Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 'İnfaz Yasası' başvurusunu reddetti
Gündem

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 'İnfaz Yasası' başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.
CHP’nin kanalı Halk TV, Abdullah Öcalan’a ‘son diktatör’ denilen röportajı sansürledi
Hayat

CHP’nin kanalı Halk TV, Abdullah Öcalan’a ‘son diktatör’ denilen röportajı sansürledi

CHP’nin kurduğu ve yıllardır fonladığı Halk TV, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın nasıl bir diktatör olduğunun anlatıldığı röportajı yayından kaldırdı. PKK ve diğer sol eğilimli terör örgütlerindeki iç infazları, baskıları ve adam kaçırmaları kaleme aldığı kitapları ile bilinen yazar Aytekin Yılmaz’ın, Abdullah Öcalan’ı anlattığı ‘Son Diktatör’ isimli kitap üzerine İsmail Saymaz’ın yaptığı programı sansürleyen Halk TV’nin ‘RTÜK kaygısından yayınlamıyoruz’ dediği öğrenildi. Aytekin Yılmaz, “HDP’lilerden rahatsız olmayan RTÜK, benden neden rahatsız oluyor” sözleri ile Halk TV’ye tepkisini dile getirdi. Programı sansürlü olarak ekrana gelen İsmail Saymaz ise bir açıklama yapmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.