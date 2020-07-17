Maske takmadığı için ceza kesilen gencin testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayan O.A. (23), geçen 15 Temmuz'da arkadaşları ile Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda gezerken, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından uyarıldı. O.A., uyarıya aldırış etmeyip, polislerle tartıştı. O.A.'ya maske takmadığı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi. Kendisine kesilen cezaya itiraz eden O.A., ayrıca cezayı kesen polisten de şikayetçi oldu.



BİR GÜN SONRA ATEŞLENDİ



O.A, kendisine ceza kesilmesinden bir gün sonra yüksek ateş şikayeti ile Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada O.A.'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine O.A.'ya ceza kesen iki polise de test yapıldı. Polislerin test sonuçları negatif çıktı.