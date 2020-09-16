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Koronavirüs Maskeyi yere atmak, narsist veya anti sosyal kişilik bozukluğu
TÜRKİYE

Maskeyi yere atmak, narsist veya anti sosyal kişilik bozukluğu

Kayseri'de Dr. Klinik Psikolog Karakaya, "Kullandıkları maskeyi yere atmak gibi bu tür davranışlar biz psikologlara, biz hekimlere bu kişilerdeki narsist ya da anti sosyal kişilik bozukluğu dediğimiz patolojileri hatırlatıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Maskeler duyarsız kişiler tarafından yerlere atılıyor.
Maskeler duyarsız kişiler tarafından yerlere atılıyor.

Dr. Klinik Psikolog Mehmet Karakaya, koronavirüs salgınından korunmak için takılan ve duyarsız kişiler tarafından maskelerin duyarsız kişiler tarafından gelişigüzel yerlere atılmasını değerlendirdi.

'Maskeyi yere atmak, kişilik bozukluğu'
  • Karakaya, koronavirüsün hem ülkemizi hem de dünyayı tehdit ettiğini belirterek, "Bu hususta alınan tedbirler ve çalışmalar çok önemli. Ancak görüyoruz ki bazı insanlar bu kurallara riayet etmekten uzak olduğu gibi, büyük bir tehlikeye saçıyorlar. Kullandıkları maskeyi yere atmak gibi bu tür davranışlar biz psikologlara, biz hekimlere bu kişilerdeki narsist ya da antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz patolojileri hatırlatıyor. Kişi kurallara uymayı kendi iç dünyasında bir çatışmaya dönüştürüyor. 'Yere maskeyi atarım, çöpçü ya da belediye gelir toplar' anlayışı oldukça problemli bir davranış modeli olduğu gibi diğer tüm insanların da sağlığını tehlikeye atacak boyutta büyük bir kul hakkıdır. Lütfen kurallara tam olarak uyalım" diye konuştu.

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