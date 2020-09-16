Maskeyi yere atmak, narsist veya anti sosyal kişilik bozukluğu Kayseri'de Dr. Klinik Psikolog Karakaya, "Kullandıkları maskeyi yere atmak gibi bu tür davranışlar biz psikologlara, biz hekimlere bu kişilerdeki narsist ya da anti sosyal kişilik bozukluğu dediğimiz patolojileri hatırlatıyor" dedi.

Haber Merkezi 16 Eylül 2020, 14:44 Son Güncelleme: 16 Eylül 2020, 14:55 DHA