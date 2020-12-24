Koronavirüs Meşaleli erken yılbaşı eğlencesi pahalıya patladı 113 bin lira ceza yediler
TÜRKİYE

Meşaleli erken yılbaşı eğlencesi pahalıya patladı: 113 bin lira ceza yediler

Antalya’da dün yaklaşık 50 kişilik bir grubun koronavirüsü tedbirlerini hiçe sayıp terasta sosyal mesafe ve maskesiz yılbaşı eğlencesi, görenleri hayrete düşürmüştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, tespit ettikleri 36 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.

Haber Merkezi İHA
Antalya'daki parti çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'daki parti çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşların ağzını adeta açık bırakan görüntü, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerindeki bir plazanın terasında bugün çekildi. 50 kişiye yakın grup, terasa çıkıp meşale yakarak bir anda eğlenmeye başladı. Dar alanda sosyal mesafenin sıfır olduğu eğlencede, dans eden guruptakilerin çoğunun maske takmadığı gözlendi.

Antalya’da şoke eden görüntüler: Meşaleli korona partisine tepki yağdı
KORONAVİRÜS
Antalya’da şoke eden görüntüler: Meşaleli korona partisine tepki yağdı


  • Sloganlar da atan grubun eğlencesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar o anları ‘mesafe sıfır’ diyerek sosyal medyada paylaştı.

Beyoğlu'nda eğlence mekanında 'korona partisi'ne polis baskını
OYNAT 00:59
Beyoğlu'nda eğlence mekanında 'korona partisi'ne polis baskını
Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.


Erken yılbaşı partisi pahalıya patladı

Kendilerini çeken drone’a el sallayarak oynamaya devam eden grubun, yılbaşını erken kutlamak için böyle bir eğlence düzenledikleri ileri sürüldü. Görüntüler sonrası Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Adresi tespit eden ekipler, eğlenceye katılan 36 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.

Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor
OYNAT 01:00
Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor
Bağcılar'da zaman zaman bir araya gelen gençler koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında 'Koronaya selam partiye devam', 'Korona partisi' notlarıyla paylaştı.
Abone Ol Google News
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

​Borsa İstanbul'dan peş peşe sevindiren haber.
Ne işe yarıyor?

Ne işe yarıyor?

​Otoyolun ortasında bir garip merdiven.
Çin aşısı Türkiyede

Aşıları taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

5 parti de ortak karar verdi

5 parti de ortak karar verdi

​2021 "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edildi.

Yaş sınırı geldi

Yaş sınırı geldi

Beklenen ​düzenleme Meclis'te kabul edildi.

33 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

33 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi yayınladı.
Adana'da çok önemli rüşvet operasyonu

Adana'da çok önemli rüşvet operasyonu

​CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde eski başkan dahil 5 kişi tutuklandı.
Çalhanoğlu fırtınası

Çalhanoğlu fırtınası

Milan-Lazio maçına milli futbolcu damga vurdu.
Orada cana<br>bir şey geldi mi?

Orada cana
bir şey geldi mi?

Bir kişiyi ağır yaralayan alkollü sürücünün ilk sorusu..
İki kişinin<br>cesedi çıktı

İki kişinin
cesedi çıktı

​İstanbul Kadıköy'de korkunç olay.
Kadıköy'de <br>'Şimşek' vakası

Kadıköy'de
'Şimşek' vakası

​Fenerbahçe-Başakşehir maçında kontrolü kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.