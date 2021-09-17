Koronavirüs Meslektaşlarının ısrarlarına rağmen aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi
TÜRKİYE

Meslektaşlarının ısrarlarına rağmen aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor Kenan Alioğlu (43), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Meslektaşları, Alioğlu’nun ısrarlarına rağmen aşı olmadığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Meslektaşlarının ısrarlarına rağmen aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi
Kenan Alioğlu

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Kenan Alioğlu, yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Kenan Alioğlu, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Entübe edilen Alioğlu, bugün yaşamını yitirdi.
Alioğlu’nun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi. Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlu’nun aşı olmadığını belirtti. 10 yıldır Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve bekar olan Alioğlu için yarın öğle saatlerinde hastanenin önünde tören düzenlenecek.


Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mustafa Güneş, "Koronavirüsten iki doktorumuz hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Aşı yaptırmayan doktor koronavirüse yenildi
KORONAVİRÜS
Aşı yaptırmayan doktor koronavirüse yenildi

Aşı yaptırmayan iki doktor koronavirüse yenildi
KORONAVİRÜS
Aşı yaptırmayan iki doktor koronavirüse yenildi

Bir sağlık çalışanı daha koronavirüse yenildi
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25 yıl sonra doktorluğa döndü: Kovid’e yenildi
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25 yıl sonra doktorluğa döndü: Kovid’e yenildi

Bartın'da kahreden haber: Bebeği sezaryenle alındı, koronavirüse yenildi
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Ulugeçitkadı köyünde yaşayan, 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, 1 hafta önce rahatsızlandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne başvuran Demiroğlu'na, burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
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Sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu'nun bebeği, sezaryenle alınarak kuvöze koyuldu.
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. Demiroğlu ise dün gece tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Meral Demiroğlu'nun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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Cenaze namazı sırasında eşi Birol Demiroğlu (40), ayakta durmakta zorlanırken, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları, 1 çocuk sahibi Meral Demiroğlu'nun hamile olduğu için aşı yaptırmadığını belirtti.
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Öte yandan tedavi altındaki kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Covid-19 test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.
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Bebeği sezaryenle alınan Meral, koronavirüsten öldü
Bartın'da kahreden haber: Bebeği sezaryenle alındı, koronavirüse yenildi
Bartın'da koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Meral Demiroğlu'nun (37) bebeği sezaryenle alındı. Hamile olduğu için aşı yaptırmadığı öğrenilen Demircioğlu, tedavi sırasında hayatını kaybetti. Kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.


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