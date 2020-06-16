Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Metrobüs durağında endişe oluşturan görüntüler Mesafe kuralları hiçe sayılıyor
TÜRKİYE

Metrobüs durağında endişe oluşturan görüntüler: Mesafe kuralları hiçe sayılıyor

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların birçoğu işlerine dönerken, sabah saatlerinde metrobüs durağında oluşan sosyal mesafesiz bekleyiş endişe oluşturdu. E-5’teki yoğun trafik ise drone ile havadan görüntülendi. Sosyal mesafe kuralları hiçe sayılıyor.

Haber Merkezi İHA
Mesafe kuralları hiçe sayılıyor.
Mesafe kuralları hiçe sayılıyor.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımları atılmıştı. Atılan adımlardan birisi de toplu taşımadaki yolcu sayıları ile ilgili olmuştu. Dün açıklanan tablo ile birlikte vaka sayısının arttığı gözlendi.

Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar
KORONAVİRÜS
Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.

Mesafesiz bekleyişler tedirgin ediyor

Sabah saatlerinde metrobüs duraklarında vatandaşların sosyal mesafesiz duraktaki bekleyişi işe endişe duyulmasına sebep oldu.

E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.

Metrobüs durağında endişe oluşturan görüntüler: Mesafe kuralları hiçe sayılıyor
FOTOĞRAF 5
Title
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımları atılmıştı.
Title
Atılan adımlardan birisi de toplu taşımadaki yolcu sayıları ile ilgili olmuştu.
Title
Dün açıklanan tablo ile birlikte vaka sayısının arttığı gözlendi.
Title
Sabah saatlerinde metrobüs duraklarında vatandaşların sosyal mesafesiz duraktaki bekleyişi işe endişe duyulmasına sebep oldu.
Title
E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.
Metrobüs durağında endişe oluşturan görüntüler: Mesafe kuralları hiçe sayılıyor
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların birçoğu işlerine dönerken, sabah saatlerinde metrobüs durağında oluşan sosyal mesafesiz bekleyiş endişe oluşturdu. E-5'teki yoğun trafik ise drone ile havadan görüntülendi. Sosyal mesafe kuralları hiçe sayılıyor.


Abone Ol Google News
Başa mı dönüyoruz?

Başa mı dönüyoruz?

​Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: "Başka hiçbir seçenek yok"
Kabede mahzun Hac

Kabe'de mahzun Hac

​Korona yüzünden bu yıl küçük bir heyet temsili hac yapacak...
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Haliçe dalıp pisliği görüntüledi

Para iadesi alınabilir!

Para iadesi alınabilir!

Fahiş fiyatlar sonrası ikinci elde dikkat çeken çağrı.

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı

Konutta en riskli il

Konutta en riskli il

​Yüzde 35'e yakını 16 yaş ve üzerinde bulunuyor.

​Trump, Almanya'daki asker sayısını düşüreceklerini duyurdu.

Sıcaklıklar ise 5 derece birden artacak.

Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.

Avrupa Birliği gerçeği gördü: 'Sıkıntı büyük' diyerek Türkiye'yi işaret etti.
Sizce bu normal mi arkadaşlar!

Sizce bu normal mi arkadaşlar!

​Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen isyan etti.

​İzmir merkezli operasyonda 100 kişi gözaltına alındı.

​Trabzonspor ilk maçtaki skoru korumaya çalışacak.
Bu kez yapamadılar

Bu kez yapamadılar

​FETÖ'cülere geçit verilmedi, olay 48 dakikada çözüldü.
Emniyet'te<br>görev değişimi

Emniyet'te
görev değişimi

​İstanbul dahil toplamda beş ilin Emniyet Müdürü değişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.