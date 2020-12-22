Koronavirüs Mikrobiyoloji profesörü Virüs korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir
TÜRKİYE

Mikrobiyoloji profesörü: Virüs korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir

Mikrobiyoloji profesörü: Virüs korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir

Mikrobiyoloji profesörü Peter Collingnon mutasyona uğradığı belirtilen koronavirüs (Covid-19) için yeterli kanıt olmadığını ve korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabileceğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Geçmişte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) için çalışmış, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan Peter Collingnon, yeni tür ile ilgili kanıtların onu mutasyon olarak sınıflandıracak kadar yeterli olmadığını söyledi.

‘KISITLAMALARIN ARDINDAN SEYAHAT ETMEK SORUMSUZLUKTU’

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, ‘’Aşılar uygulanana kadar mutasyonu kontrol altına almak çok zor olacak. Ayrıca yeni kısıtlamalar açıklandıktan sonra seyahat etmek çok sorumsuz bir davranıştı" demişti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise mutasyona uğrayan virüsle ilgili olarak, Noel’de kısıtlamaları gevşetmeyeceklerine işaret ederek, "Bu yıl Noel, çok farklı olacak. Sevdiklerimizi görme şansımızı feda ediyoruz, böylece gelecek sene onlara sarılabileceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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