Koronavirüs Milli dayanışma 1,7 milyarı buldu Türkiye Biz Bize Yeteriz dedi
TÜRKİYE

Milli dayanışma 1,7 milyarı buldu: Türkiye 'Biz Bize Yeteriz' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 30 Mart’ta “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı. Vatandaşların kısa mesajla 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya 5,5 milyonun üzerinde mesaj gönderildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salgın dolayısıyla ülkelerine dönmek yerine yerleştikleri Manavgat’ta kalmayı tercih eden Alman uyruklu yaşlı çifte vefa destek grubu yardım ulaştırdı.
Salgın dolayısıyla ülkelerine dönmek yerine yerleştikleri Manavgat’ta kalmayı tercih eden Alman uyruklu yaşlı çifte vefa destek grubu yardım ulaştırdı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda bugüne kadar 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 liralık bağış toplandı. “Bizbizeyeteriz.gov.tr" internet sitesindeki bilgilerden derlediği bilgiye göre, 15 Nisan itibarıyla kampanya yapılan toplam bağış adedi 613 bin 115'e ulaştı.

KAMPANYAYA İLGİ BÜYÜK

  • Vatandaşların kısa mesajla (SMS) 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya şu ana kadar 5 milyon 585 bin 448 mesaj ile 55 milyon 854 bin 480 lira destek sağlandı. Bu güne kadar 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 liralık bağış toplanan kampanyaya en yüksek miktarda yardımda bulunan kurum ise 100 milyon lira ile Merkez Bankası oldu. Kampanyaya katılmak isteyenler 5 ayrı banka hesabına para yatırabiliyor ya da kısa mesaj ile bağışta bulunabiliyor. Kısa mesaj yoluyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vermek isteyenler 8119'a kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına özel şarkı
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'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına özel şarkı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için özel olarak hazırlanan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısının video klibini paylaştı. İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak 'Biz' anlayışıyla hareket ediyoruz, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz' ifadelerini kullandı.


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