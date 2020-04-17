Milli dayanışma 1,7 milyarı buldu: Türkiye 'Biz Bize Yeteriz' dedi

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda bugüne kadar 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 liralık bağış toplandı. “Bizbizeyeteriz.gov.tr" internet sitesindeki bilgilerden derlediği bilgiye göre, 15 Nisan itibarıyla kampanya yapılan toplam bağış adedi 613 bin 115'e ulaştı.
KAMPANYAYA İLGİ BÜYÜK
- Vatandaşların kısa mesajla (SMS) 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya şu ana kadar 5 milyon 585 bin 448 mesaj ile 55 milyon 854 bin 480 lira destek sağlandı. Bu güne kadar 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 liralık bağış toplanan kampanyaya en yüksek miktarda yardımda bulunan kurum ise 100 milyon lira ile Merkez Bankası oldu. Kampanyaya katılmak isteyenler 5 ayrı banka hesabına para yatırabiliyor ya da kısa mesaj ile bağışta bulunabiliyor. Kısa mesaj yoluyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vermek isteyenler 8119'a kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor.