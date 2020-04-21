Koronavirüs Milli dayanışmaya tam destek Evinde maske dikip, mahalle halkına dağıtıyor
TÜRKİYE

Milli dayanışmaya tam destek: Evinde maske dikip, mahalle halkına dağıtıyor

Düzce'de 30 yıldır terzilik yapan Meral Çimen, mahalle halkı için evinde maske dikerek, ücretsiz olarak dağıtıyor. Her mahallede bir terzi olduğunu ve maske dikimi konusunda yardımcı olunmasını isteyen Meral Çimen, “Bugüne kadar depremlerde, selde bütün afetlerde devlet yanımızda. Bugün bizde dayanışma içinde olalım” dedi.

Haber Merkezi DHA
Terzi Meral Çimen, devlete destek vermenin bir şeref olduğunu söyledi.
Terzi Meral Çimen, devlete destek vermenin bir şeref olduğunu söyledi.

Düzce'nin Aziziye mahallesinde yaşayan 62 yaşındaki terzi Meral Çimen, evde kal çağrısına uyarak evden çıkmazken, “Her şey devletten beklenmez” diyerek, maske dikimine başladı. Terziler Odası’nın maske için gerekli malzemelerin kendisine vermesi üzerine Çimen de mahalle halkı için her gün 100 tane maske dikiyor ve ücretsiz olarak mahalle halkına veriyor.

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"Elimizden geleni yapıyoruz"

Her mahallede bir terzi olduğunu belirten Meral Çimen, “Son dönemde maske yetişmiyor, bulunamıyor. Çünkü kısa kullanımlık ve çok tüketilmesi gereken bir malzeme. Elimizden geldiği için biz de talep ettik ve malzeme varsa dikelim dedik. Bize bir şekilde ulaştırdılar. Biz de dikip gönderiyoruz. Devamı gelecek. Dikiş makinesi olan, dikiş dikebilen kadınlarımız çok. Bu kadınlarımız en azından 100-200 dikerlerse bir faydaları olacaktır” dedi.

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"Devlete faydalı olmak bir şereftir"

  • Karınca kararınca yardımcı olmak istediğini ifade eden Meral Çimen, şöyle konuştu: “Tabi ki devlet maske üretir, tabi ki dikebilir. Biz de kararınca bir yardımımız olsun biz de yardımlaşalım. Bugüne kadar depremlerde, selde bütün afetlerde devlet yanımızda. Bugün biz de dayanışma içinde olalım dedik. Eli iğne, iplik tutan herkes yapabilir. Ben bunu dikip bir insana faydalı olabiliyorsam benim için büyük bir şereftir" ifadelerini kullandı.

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