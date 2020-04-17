Koronavirüs Minibüsü balık istifi dolduran kuraltanımaz şoför polise yalvardı Beni affedin
TÜRKİYE

Minibüsü balık istifi dolduran kuraltanımaz şoför polise yalvardı: Beni affedin

İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri, toplu taşıma araçlarına denetim yaptı. Uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza yağdı. Aracını balık istifi dolduran ve ayakta yolcu alan bir minibüs şoförü, polisin ceza yazmaması için "beni affedin" diyerek ikna etmeye çalıştı. Ancak ceza yemekten kurtulamadı.

Haber Merkezi DHA
Sosyal mesafe kurallarına uymayan şoför cezayı yedi.
Sosyal mesafe kurallarına uymayan şoför cezayı yedi.

Sultangazi'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polisi ekipleri, minibüslere ve otobüslere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.

Denetim yapılan minibüste şoke eden manzara
OYNAT 00:48
Denetim yapılan minibüste şoke eden manzara
Bahçelievler'de polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ile ilgili genelge ile ilgili olarak denetleme yaptı. Denetlemelerde uyarılara rağmen bir minibüs içerisinde yolcuların ayakta seyahat etmesi şaşkınlık oluşturdu. Minibüs şoförüne 392 TL ceza kesildi.

Minibüsü salgına rağmen balık istifi doldurup suçu yolculara attı
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Minibüsü salgına rağmen balık istifi doldurup suçu yolculara attı

Yalvarsa da ikna edemedi

Ayakta fazla yolcu taşınan minibüslerde bulunan yolcular, aşağı indirildi. Ekipler tarafından kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bir minibüs sürücüsü polise, "Durumum yok. Beni affedin" dedi. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak sürücüye 3 bin 180 TL idari para cezası kesildi. Minibüste bulunan fazla yolcular aşağı indirilirken kurallara uyulması yönünde uyarıldılar. Yolcular sürücüyü uyarmalarına rağmen, fazla yolcu almaya devam ettiğini söyledi.

Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri de çıktı
GÜNDEM
Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri de çıktı

Vatandaşa sosyal mesafe uyarısı

Ayrıca, banka şubelerinde işlem yaptırmak için gelenler, zaman zaman kuyruk oluşturdu. İşlem için bekleyenler sırayla içeri alınırken, sosyal mesafenin ihlal edildiğini gören motorize Yunus ekipleri uyarılarda bulundu.

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