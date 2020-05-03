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Koronavirüs Minik savaşçılara titiz bakım şart Prematüre bebekler için enfeksiyon riski
TÜRKİYE

Minik savaşçılara titiz bakım şart: Prematüre bebekler için enfeksiyon riski

Prematüre bebekler, enfeksiyona karşı risk grubunda. El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, bağışıklık sistemi zayıf olan bebeklerin koronavirüs sürecinde titiz bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Okay, “Aileler hijyen kurallarına dikkat etmeli, sosyal izolasyon şart. Aşı ve doktor kontrolleri ihmal edilmemeli” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyaya geldikleri andan itibaren titiz bakıma ihtiyaç duyan prematüre bebekler, Kovid-19 salgını nedeniyle risk altında. Erken doğan bebeklerin bağışıklık sisteminin güçsüz olduğuna dikkati çeken El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, “Türkiye'de 180 binden fazla bebek erken dönemde dünyaya gelirken, bu rakam dünya genelinde 15 milyona ulaşmış durumda. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde prematüre bebekler için enfeksiyon riski artabilir. Ailelerinin hijyen kurallarına dikkat etmeleri, sosyal izolasyona özen göstermeleri ve ayrıca aşı ve doktor kontrollerini ihmal etmemeleri gerekir” dedi.

İlknur Okay

VİRÜS RİSKİ YÜKSEK

37 haftadan önce doğan bebeklerin daha zorlu koşullarda büyüdüğünü aktaran Okay, “Prematüre bebekler erken dünyaya geldikleri için antikorların geçişi tamamlanmıyor. Bu yüzden prematüre bebeklerde enfeksiyona yatkınlık daha fazla oluyor. Erken doğan bebeklerin akciğer fonksiyonları sınırlı, bağışıklık sistemleri de az gelişmiş olduğu için solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen influenza, respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve diğer bazı viral etkenlere yakalanma riskleri daha yüksek’’ diye konuştu.

BUGÜN ONLARIN GÜNÜ

  • Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanırken, prematüre bebek anneleri bu özel günü bir hafta önce yani mayıs ayının ilk pazar günü kutluyor. Okay, “Erken doğumla birlikte erken anne olsak da çocuklarımıza kavuşmamız için aylarca beklememiz gerekiyor. Bebekler böylesine zorlu bir süreçte yaşama tutunmaya çalışırken, anneler de çok zorlu bir sınav veriyor. Bu zorluklara ilişkin toplumsal farkındalık oluşması çok önemli. İşte bu nedenle prematüre annelerin günü bir hafta önce kutlanıyor” şeklinde konuştu.

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