Muğla'da 76 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi: 4 günlük tedavinin ardından taburcu edildi

Datça'da yaşayan, kronik hipertansiyon hastası Neriman Dukali, geçen 3 Nisan'da rahatsızlığının artması üzerine ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, tedaviye alınan Dukali'ye koronavirüs şüphesi ile test yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Dukali, iki gün sonra Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dukali, yoğun bakım ünitesine alınıp, tedavisine başlandı. 24 saatte bir test yapılan Dukali'nin, tedaviye cevap vermeye başladığı belirlendi. Dün, doktorların yatığı son muayenede Dukali'nin hastalığı yendiği belirlendi. Dukali, bugün saat 12.00'de taburcu edildi.

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DHA

"Torunumu özledim"

Taburcu edilmesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Dukali, "Hipertansiyon hastasıyım. Bu nedenle hastaneye kaldırıldım. Tansiyonumu ilk yükseldiğinde çok korkmuş ve panik olmuştum. Hastanede aynı zamanda koronavirüs hastası olduğum tespit edildi. Marmaris Devlet Hastanesi doktorları ve hemşireleri tedavim sırasında benimle çok yakından ilgilendi. Kendilerine çok teşekkür ederim. En çok torunumu özledim. Bir oğlum var. Üst katımda ailesiyle oturuyor. Oğlum ihtiyaçlarımı giderecek. Ailemde bir hastalık yok çok şükür. Sağlığıma kavuştum ve herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.

Dukali, Marmaris Devlet Hastanesi'ne ait özel bir araçla, koruyucu kıyafetler giyen şoför ve hemşire eşliğinde Datça'daki evine götürüldü.

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OYNAT 00:00 Koronavirüsü yenen 71 yaşındaki hasta taburcu edildi Tokat'ın Zile ilçesinde korona virüse yakalanan 71 yaşındaki Bektaş Çakma, 8 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Belpınar köyünde ikamet eden Bektaş Çakmak, rahatsızlanması üzerine 112 Acil Yardım Ambulansı ile Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetleri ile hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın testi pozitif çıktı. Yaklaşık 8 gün süren tedavisinin ardından hastalığı yenen Çakmak'ın taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık çalışanları ve doktorların alkışları ile hastaneden uğurlanan Çakmak'ın yaşadığı sevinç yüzüne yansıdı. Ambulansla evine gönderilen yaşlı adamın korona virüse il dışından gelerek köye yerleşen vatandaşlar tarafından yakalandığı tahmin ediliyor. BiP'te paylaş

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