Muğla’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Muğla'da 15 Mayıs'tan itibaren il genelinde pazaryerleri, marketler, toplu olarak çalışılan işyerleri, toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri gibi vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında konutlardan çıktıktan andan itibaren maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2020, 18:17 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020, 18:22 İHA