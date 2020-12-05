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Koronavirüs Muhittin Böceki iyileştiren sağlık ekibi konuştu Akciğerini iğne oyası işler gibi açtık
TÜRKİYE

Muhittin Böcek'i iyileştiren sağlık ekibi konuştu: Akciğerini iğne oyası işler gibi açtık

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin sağlık ekibi, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 günü yoğun bakımda olmak üzere 108 gün hastanede yatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi sürecini anlattı. Prof. Dr. Murat Turhan, “Çok zor ve sıkıntılı bir süreçti. 50-60 kişiye yakın ekip gece gündüz çalıştı" derken, Prof. Dr. Murat Yılmaz ise, “Bize geldiğinde akciğer dokusu bir bebek akciğeri kadar küçülmüştü. İğne oyası işler gibi yavaş yavaş o akciğeri açtık. Sağlıklı bir akciğer haline getirdik. Başkana şu an sorsanız bizde geçen 46 günü hatırlamaz" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Muhittin Böcek'i iyileştiren sağlık ekibi.
Muhittin Böcek'i iyileştiren sağlık ekibi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya ziyaretinin ardından 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle Başkan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Solunum makinesine bağlanan ve 25 Eylül'de AÜ Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Böcek, 64 gün kaldığı yoğun bakımdan 9 Kasım'da normal odaya alındı. Bilinci yerine gelen ve yiyip içmeye başlayan Böcek'e solunum ve kas güçsüzlüğü nedeniyle yoğun fizik tedavi uygulandı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda 3 Aralık akşamı taburcu edildi. Evine döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Böcek, "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum" dedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü

  • Başkan Muhitten Böcek'in sağlık durumuyla yakından ilgilenen AÜ Hastanesi'nin sağlık ekibi, gelinen mutlu sonun zorlu sürecini anlattı.

"Seferber olduk diyebiliriz

Başkan Muhittin Böcek'in taburcu olmasının ardından ilk kez tam kadro bir araya gelen sağlık ekibinin başındaki isim AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, "Bize gelmeden önce başka bir sağlık merkezinde tedavi altındaydı. Orada durumu kötüye gidiyordu. Buradan bizim ekibimizde zaman zaman yanına gidiyordu ama duruma tam olarak hakim olamıyorduk. Sağlık Bakanımızın devreye girmesi ve rektörümüzün talimatı ile kritik bir durumda olan başkanımızı hastanemize naklettik. Yönetici olarak bizler için zorlu bir süreçti. Günde 3 kez başkanımız hakkında bilgi aldık. Bütün problemlerini anında çözmeye çalıştık. Bir ekip tarafından sürekli kontrol altındaydı. Her gün toplanarak en ufak bir parametre değişikliğini bile tedavi sürecine yansıtarak çok yakından takip ettik. Çok zor ve sıkıntılı bir süreçti. Gece gündüz bütün ekip burada idi. Seferber olduk desek yerindedir."

Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk mesaj: En yakın zamanda birlikte olacağız
KORONAVİRÜS
Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk mesaj: En yakın zamanda birlikte olacağız

50-60 kişilik ekip çalıştı

Üniversite hastanesi olarak halkın gönlünde ayrı bir yerleri olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bütün hastalara başkanımıza yaklaştığımız gibi amatörce yaklaşıp iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Burada da çok ciddi bir ekip çalışması oldu. Farklı alanlarda 50- 60 kişiye yakın bir ekip gece gündüz çalıştı. Bir ekip çalışması ile başkanımızı bu hale getirdik. Bir kez daha söylüyorum. Tüm vatandaşlarımıza aynı ilgi ve alakayı, aynı ayrıntıda gösteriyoruz. Ekibimiz tamamen bilimsel bir çalışma ile süreci yürüttü. Tüm hastalarımıza da aynı başkanımızda olduğu gibi ayrıntılı ve özveri ile çalışarak eşit yaklaşarak başarıya ulaşıyoruz. O yüzden halkımızın gönlünde iyi bir yerimiz olduğuna inanıyorum."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Ciğerleri çok kötü durumdaydı

AÜ Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz da Başkan Böcek'in kendilerine geldiği zaman akciğerinin çok kötü durumda olduğunu hatırlatarak, “Sağlam akciğer dokusu neredeyse bir bebek akciğeri kadar küçülmüştü. Biz iğne oyası işler gibi yavaş yavaş o akciğeri açtık. Sağlıklı bir akciğer haline getirdik. Yoğun bakımda günlerce çok zorlandık. Akciğerleri dinlendirmek için suni solunum cihazına bağladık. Ayrıca kanı bir cihazla vücudun dışına alarak oksijenlendirdik. Karbondioksitin atılımını sağladık. Başkanı bugünlere getirdik. Tabi çok zorlandık. Çok zorlu bir süreçti. Bu kadar uzun süre kalan başka hastalarımız da var. Ama başkanın akciğerleri gerçekten çok kötüydü" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü


Her gün uyutulup uyandırıldı

Başkanı, 46 gün boyunca her gün uyutup uyandırdıklarını kaydeden Prof. Dr. Murat Yılmaz, “Gün içerisinde zaman zaman uyandırma girişimlerinde bulunduk. Hem ilacın birikici etkisini önlemek hem de şuur değerlendirmesi için 46 gün boyunca, birkaç günü saymazsak neredeyse her gün uyandırdık ve aynı zamanda bilgilendirme yaptık. Başkana şu an sorsanız, 46 günü hiç hatırlamaz. Başkan uyanık olduğu zaman bilinçli olarak sorulara cevap verse de o süreci hatırlaması mümkün değil ama o esnada zaman zaman bize uyumlu, anlaşılır, mantıklı cevaplar verdi. Artık başkanın sizden benden hiçbir farkı yok" şeklinde konuştu.

Akciğer tedavisine yoğunlaşıldı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özbudak ise Muhittin Böcek'i hastaneye kabul ettikleri dönemde durumunun çok kötü olduğunu vurguladı. “Başkanın solunum fonksiyonları, akciğer fonksiyonları, genel parametrelerinin tümü oldukça kötüydü" diyen Prof. Dr. Özbudak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tüm bunlarla yoğun bakımda mücadele ettik. Temel amacımız akciğer fonksiyonlarını korumaktı. Bunun için de akciğeri dinlendirmek amaçlı birkaç ek tedavi uygulandı. Ekmo ve ventilatör tedavisini aynı anda uyguladık. Daha sonra ekmodan ayrıldı. Ventilatörden ayırdık. Son aşamada temel noktamız, bundan sonraki hayatını, özellikle akciğer fonksiyonları yönünden normal düzeyde geçirmesi için şimdi akciğer rehabilitasyonu aşamasındayız. Halen önümüzdeki bir miktar yolumuz var. Akciğeri daha iyi hale getirmek için ek tedavilerimizi başlattık. Biliyorsunuz Covid 19 akciğere ciddi hasar veren bir hastalık. En büyük sorun hastayı taburcu ettikten sonra, özellikle sosyal yaşamında ne kadar etkin olabileceğidir."

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