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Koronavirüs Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekin sağlık durumu stabil
TÜRKİYE

Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı. Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
Muhittin Böcek
Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği, son 24 saatte olumsuz herhangi bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Başkan Böcek'in klinik seyri stabil olarak devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi
KORONAVİRÜS
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi

36 gündür yoğun bakımda

  • Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı
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