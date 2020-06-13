Muhtarda koronavirüs çıktı köy giriş ve çıkışa kapatıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Okçular Köyü'ne giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi. Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ile beraber köyde vatandaşların ateşlerini ölçtü.

Köy muhtarının testinin pozitif çıkmasının ardından köyde arttırılan koronavirüs önlemleri kapsamında Kaymakamlık sosyal medya hesabından hıfzıssıhha kurulu tarafından köyde alınan önlemler hakkında açıklama yapıldı.

Muhtarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy giriş ve çıkışa kapatıldı.

GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DURDURULDU

Yapılan açıklamada, “Okçular köyünde Covid-19 hastalığı vaka sayılarının artışta olduğu gözlenmiş ve kurulumuzca ek tedbirler alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda okçular köyünde uygulanmak üzere köyde bulunan kahvehanelerin, kıraathanelerin ve köy odalarının vb. faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durduruldu.

Okçular köyünden kalkan veya okçular köyüne gelen toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin (çalışma amaçlı veya görev icabı sürekli gidiş-geliş yapan kişilerin servisleri hariç) geçici bir süreliğine durduruldu.

Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ile beraber köyde vatandaşların ateşlerini ölçtü.

HER EVDEN BİR KİŞİ ÇIKABİLİYOR

Okçular köyünde bulunan camilerde; öğlen ve ikindi namazlarının cami içerisinde veya bahçesinde kılınmasının geçici bir süreliğine ertelendi. Ayrıca Okçular köyünde yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece 1 kişinin evden dışarıya çıkabilmesine ve Okçular köyüne giriş ve çıkışların belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerde yapılması gereken randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ile beraber köyde vatandaşların ateşlerini ölçtü.

FOTOĞRAF 10 Kırıkkale’de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kent merkezindeki tüm mahallelerde LPG (otogaz) kokusu hissedildi. Kokuyu hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Yoğun kokudan rahatsız olan vatandaşlardan bazıları pencere ve balkonlara çıkarken çoğu da doğalgaz firmasını arayarak bilgi almaya çalıştı. 112 Acil Servis ekipleri ise mahallelerde tedbir amaçlı hazır beklerken gazdan etkilenen bir vatandaş da ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. Polis ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) bağlı kameralardan gaz tankeri araçlarının geçiş yaptığı güzergahları inceledi. Kokunun bir akaryakıt istasyonuna ait LPG tankerinden çıktığı tahmin ediliyor. Mahalle sakinlerinden Ahmet Çetin, Kokuyu duyunca dışarı çıktık. Bir baktık mahallenin hepsi evde koku var diyor. AFAD’ı aradık. Onlar dedi ekipler dolaşıyor. Onlar da bulamıyor, emniyet de dolaşıyormuş. Evin içinde daha çok koku alıyoruz dedi. Tüm mahallenin ayağa kalktığını ifade eden Nail Aldemir ise Koku gaz kokusu. Tüp kokuyor daha doğrusu. Mahalle ayağa kalktı. Polisleri aradı geldiler arkadaşlar ilgilendi. Şu anda bir şey yok ama koku var. Ölçüm yapanlar bir şey yok diyorlar ama koku var şeklinde konuştu. AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. Vatandaşı sokağa döküp hastanelik eden koku Kırıkkale'de gece saatlerinde hissedilen LPG kokusu vatandaşları sokağa döktü. Gazdan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. Kokunun mahallelere bir LPG tankerinden yayıldığı tahmin ediliyor. BiP'te paylaş

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