Muhtarda koronavirüs çıktı köy giriş ve çıkışa kapatıldı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Okçular köyünde köy muhtarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy giriş ve çıkışa kapatıldı. Alınan tedbirler kapsamında temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkabilmesine izin verildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Okçular Köyü'ne giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi. Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ile beraber köyde vatandaşların ateşlerini ölçtü.
Köy muhtarının testinin pozitif çıkmasının ardından köyde arttırılan koronavirüs önlemleri kapsamında Kaymakamlık sosyal medya hesabından hıfzıssıhha kurulu tarafından köyde alınan önlemler hakkında açıklama yapıldı.
GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DURDURULDU
Yapılan açıklamada, “Okçular köyünde Covid-19 hastalığı vaka sayılarının artışta olduğu gözlenmiş ve kurulumuzca ek tedbirler alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda okçular köyünde uygulanmak üzere köyde bulunan kahvehanelerin, kıraathanelerin ve köy odalarının vb. faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durduruldu.
Okçular köyünden kalkan veya okçular köyüne gelen toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin (çalışma amaçlı veya görev icabı sürekli gidiş-geliş yapan kişilerin servisleri hariç) geçici bir süreliğine durduruldu.
HER EVDEN BİR KİŞİ ÇIKABİLİYOR
Okçular köyünde bulunan camilerde; öğlen ve ikindi namazlarının cami içerisinde veya bahçesinde kılınmasının geçici bir süreliğine ertelendi. Ayrıca Okçular köyünde yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece 1 kişinin evden dışarıya çıkabilmesine ve Okçular köyüne giriş ve çıkışların belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerde yapılması gereken randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.