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Koronavirüs Muşta yeni koronavirüs önlemleri Cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı
TÜRKİYE

Muş'ta yeni koronavirüs önlemleri: Cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle son haftalarda ölü ve vaka sayısı korkutan rakamlara ulaştı. Tablonun daha da artmasının önüne geçilmesi için farklı şehirlerde farklı önlemler alınmaya başladı. Son olarak Muş'ta cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İlker Gündüzöz'ün başkanlığında toplandığı belirtildi. Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması amacıyla gerekli kararların alınarak uygulandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Tedbirlere uymayanlara ceza

"Bu bağlamda ilimizde, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklanmıştır. Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."

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