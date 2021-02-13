Koronavirüs Mutasyonlar bazı aşıların sonu olacak
TÜRKİYE

Mutasyonlar bazı aşıların sonu olacak

Birçok ülkede hızla yayılan mutasyonlu virüslerin, eski virüsün yerini almaya başladığını belirten Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “Eğer daha fazla yapısal değişiklik olursa kullanılan bazı aşıların etkinlikleri de sorun olacak demektir” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, mutasyonlu virüse ilişkin gelişmeler ile süren aşılama çalışmalarını Yeni Şafak’a değerlendirdi. Birçok ülkede hızla yayınlan yeni varyant (mutasyonlu) virüslerin, eski virüsün yerini almaya başladığını söyleyen Prof. Hasöksüz, şunlaru anlattı: “Maalesef İngiltere kökenli varyant virüsun yüzde 50 daha fazla bulaşıcılık özelliği daha fazla insanı hasta ediyor ve dolayısıyla ölüm oranı da fazla görülüyor.”

AFRİKA VARYANTI RİSKLİ

“Güney Afrika kökenli varyant virüsün yapısal özelliği biraz daha farklı olduğundan hastalığı atlatanlar veya aşı olanların antikorları zayıf ise bu durumda bu varyanta karşı koruyuculukta zayıf olabileceği bildiriliyor. Bence bu tip varyant virüsler daha tehlikeli, eğer daha fazla yapısal değişiklik olursa kullanılan bazı aşıların etkinlikleri de sorun olacak demektedir.” Şu anda yaygın olan İngiltere kaynaklı varyant virüse karşı aşıların etkili olduğunu ifade eden Hasöksüz, bu nedenle her ülkede en kısa zamanda aşılamalar hızla yapılarak tamamlanması gerektiğini belirtti.

ADIM ADIM YERLİ AŞIYA

Türkiye’deki yerli aşı çalışmaları konusunda da bilgi veren Hasöksüz, “Yerli aşılarımızdan biri 2. faza başladı, bir aşı 1. fazı tamamlamak üzere, 3 aşı da gelecek hafta 1. faza başlayacak. Yerli aşıların üretime geçmesiyle yurt dışından aşı teminindeki sorunlar ortadan kalkmış olacak ve çok hızlı şekilde vatandaşlarımız aşılanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

  • 4 MİLYONA YAKLAŞTIK
  • Koronavirüs aşısının birinci dozunu olan kişi sayısı 3 milyonu geçti. Şu ana kadar 3 milyon 200 binden fazla kişi aşının birinci dozunu oldu. Aşının ikinci dozunu olan kişi sayısı da 400 bini geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı" ifadelerini kullandı.

İkinci doz aşılama başladı
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İkinci doz aşılama başladı
Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.

Bakan Koca’dan Yeni Şafak’a çarpıcı değerlendirme: 2 milyon kişi aşılandı bir kişi bile entübe olmadı
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