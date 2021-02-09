Koronavirüs Mutasyonlu virüs vatandaşı isyan ettirdi Okey oynadılar, bahçede piknik yaptılar
TÜRKİYE

Mutasyonlu virüs vatandaşı isyan ettirdi: Okey oynadılar, bahçede piknik yaptılar

Eskişehir’de mutasyonlu virüs görülmesi sonrası karantinaya alınan apartmanın sakinleri yasaklara uymayan komşularına isyan etti. Apartman sakinlerinden Havva Ön, komşularının sosyal mesafeyi gözetmediğini, yasağa rağmen binanın bodrum katında okey oynandığını belirterek, "Birbirlerine gidip çay içtiler, bahçede piknik yaptılar, negatiflerin de hayatını engellediler. Eğer elimde delil olsaydı şikâyetçi olacaktım ama yok” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Sakinler apartmanı karantinaya alındı.
Sakinler apartmanı karantinaya alındı.

Eskişehir’in bazı mahallelerinde görülen mutasyonlu Covid-19 virüsü bu sefer de Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Özenç sokakta bulunan Sakinler apartmanında görüldü. Alınan bilgiye göre 10 katlı binada geçtiğimiz cumartesi günü yapılan testlerde 98 kişiden 14’ünde tespit edilen virüs, 40 hanenin karantina altına alınmasına neden oldu. Apartmana virüsü yurt dışından bir misafirin getirdiği ve daha sonra tedbirsizlikle rakamın yükseldiği öne sürüldü.

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Giriş çıkışlar yasak

Giriş ve çıkışın yasak olduğu apartmanın kapısına polis şerit çekerek önlem aldı. Karantinayla alakalı bilgi veren apartman yöneticisi Avni Öndül; “Bayağı kişide vaka var ve 4 gündür karantina altında bina. 40 daire var ve 98 kişi yaşıyor. 10 gün daha böyle sürecek karantina. İhtiyaçlarımızı telefondan sipariş ediyoruz. Apartmanın geneli emekli kesim” dedi.

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“Sosyal mesafeyi korumalılar”


Sakinler apartmanın 8’inci katında oturan Havva Ön duruma isyan etti. Komşularının sosyal mesafeyi gözetmediğini iddia eden Ön, yasağa rağmen apartmanın bodrum katında okey oynandığını iddia etti. Konuyla ilgili serzenişte bulunan Havva Ön; “Bodrumda okey oynadılar, birbirlerine gidip çay içtiler, bahçede piknik yaptılar, negatiflerin de hayatını engellediler. Eğer elimde delil olsaydı şikâyetçi olacaktım ama yok. Okey oynayanların hepsi bu binadalar. Sosyal mesafeyi korumalılar. Bir Allah bir ben biliyorum. Sadece bugün korudular sosyal mesafeyi. Benim kızım çalışıyor, maddi manevi ne yaşayacağımızı düşünmediler. Biz pozitif değiliz negatifiz, ama çıkamıyoruz” diye konuştu.

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