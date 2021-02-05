Koronavirüs Mutasyonlu virüs yayılıyor Yirmi üç ilde görüldü
TÜRKİYE

​Mutasyonlu virüs yayılıyor: Yirmi üç ilde görüldü

Mutasyonlu virüs yayılıyor: Yirmi üç ilde görüldü

İngiltere’de vaka sayısını hızla arttıran mutasyonlu virüse Türkiye’de de rastlanırken, görüldüğü il sayısı 23’e çıktı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Sema Turan, “İngiltere’de bu virüsün yarattığı hastalığın şiddeti oldukça yüksek. Bu da şu anlama geliyor: Hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız. Yayılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 23’e yükseldiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün 17 kentte görüldüğünü duyurmuştu. Bakan Koca, önceki gün Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada ise Türkiye’de görülen mutasyonlu virüsü dikkatle takip ettiklerini belirterek, “Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu, 2 Güney Afrika, 1 de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23’e yükseldiğini belirtti.

Mutasyon inaktif aşıyı etkilemiyor
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Mutasyon inaktif aşıyı etkilemiyor

Prof. Dr. Sema Turan

YÜKSEK BULAŞTIRICILIĞA SAHİP

Turan, virüslerin doğada var olabilmesi için daima kendilerinde bir değişim yaratmaları gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

  • “Bütün viral enfeksiyonlarda her yıl virüs yapısını bir miktar değiştirir. O nedenle virüsler de kendini korumaya alıp, mücadele etmeye devam ederler ve yapılarını değiştirirler. Bunu bazen tek bir proteinini değiştirerek yapabilmekteler. O nedenle şu anki mutasyonlu virüslere baktığımızda kendi yapılarında bir miktar değişiklik yarattıklarını görüyoruz. 23 şehirde mutasyonlu virüse rastlandı. Özellikle yurtdışından gelen veriler yüksek bulaştırıcılık oranına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak hastalık şiddetinin nasıl olduğu konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat son günlerde özellikle İngiltere’deki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın da şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Bu da aslında şu anlama geliyor ki bireylerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız.”

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İngiltere'de korkutan gelişme: Mutasyon da mutasyona uğradı

Turan, mutasyonlu virüsün belirlenme sürecine ilişkin ise 81 ilde laboratuvarlarda yapılan analiz ile mutasyonlu virüs olup olmadığının tespit edildiğini söyledi.

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Mutasyon virüsü etkilemez
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