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Koronavirüs Normalleşme süreci başladı Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdi
TÜRKİYE

Normalleşme süreci başladı: Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulamasının gece yarısı itibariyle sona ereceğini duyurmuştu. Duyuru sonrası 00.00’dan sonra uygulanan tek çift plaka uygulaması son buldu.

Haber Merkezi DHA İHA
Taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona erdi.
Taksilerdeki tek-çift uygulaması gece yarısı itibariyle sona erdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızlı artması sonucu ticari taksilere koronavirüs önlemi alınmıştı.

DHA
Taksilerdeki tek ve çift plaka uygulaması kalktı taksiciler durakları doldurdu.
  • Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararla 30 Mart tarihinden itibaren taksilerin trafiğe çıkışında kısıtlama getirilmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tek-çift kısıtlaması 5 Mayıs gece yarısı itibariyle son buldu. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte ticari taksi şoförleri araçlarının başına geçti.

KISITLAMA SON BULDU

Normalleşmenin ilk adımlarıyla beraber Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki kayıtlı ticari taksilerin son hanelerine göre trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın sona erdiğini açıklamıştı. Açıklama sonrası ise saatlerin 00.00’ı göstermesiyle kısıtlama son buldu.

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