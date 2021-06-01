Koronavirüs Normalleşmenin ilk koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Normalleşmenin ilk koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 1 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayılarının hedeflenen 5 bine yaklaşması ile 1 Haziran'da normalleşme süreci başladı. İşte normalleşmenin il günü 1 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Normalleşmenin ilk koronavirüs tablosu açıklandı: İşte 1 Haziran vaka ve ölü sayısı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 129 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 112 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Kısıtlama hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında olacak
OYNAT 03:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Kısıtlama hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve cumartesi 22.00'de başlayacağını hafta sonu ise cumartesi 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar tam kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, yeme içme sektörü başta olmak üzere birçok işletmenin pazar günü hariç sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar hizmet verebileceğini açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

  • Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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