Koronavirüs Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Orduda yeni kısıtlamalar getirildi
TÜRKİYE

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu’da yeni kısıtlamalar getirildi

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu’da yeni kısıtlamalar getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre, 8- 14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Ordu’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilave tedbirler alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, il genelinde görülen vakaların yüzde 80 oranında ev ve işyeri temaslısı olduğu tespit edildiğinden, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bazı ilave tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Karara göre, ev içi bulaşın önüne geçilmesi için misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmeyecek.

Apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak kullanım alanlarının, apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla toplu şekilde kullanılması engellenecek.

Apartman ve site sakinlerinin ev gezmeleri yapmamaları konusunda, apartman ve site yöneticileri tarafından gerekli bilgilendirme duyuruları yapmaları sağlanacak.

Pozitif vaka tespit edilen apartman, site, müstakil konutlarda ikamet edenlere izolasyon ve karantina kararı uygulanacak.

Çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde, pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrol ve denetimleri yapılacak.

İl genelinde tüm mahalle muhtarlarınca, mahallelerinde salgın açısından bulaş kaynağı yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlit, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Daha önce alınan kararlara istinaden cenaze merasimleri belirlenen kurallara (30 kişiyi geçmeyecek şekilde) uygun yapılması konusunda gerekli tedbirler alınacak.

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Denetimler sıklaştırılacak

Kolluk kuvvetlerince özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşların muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyide uygulanacak.

Hafta sonu kırsal mahalle ve yaylalara gidilemeyecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraat odaları ile yapılan istişare neticesinde, mevsim itibarıyla yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, olsa da hafta içinde yapılabileceğinden (hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) 27-28 Şubat ve 6-7 Mart'ta Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmeyecek.

Semptomları olan vatandaşlar evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılacak ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole olmaları sağlanacak.

Evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde kontrol ve denetimleri yapılacak.

Pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına belediyelerce bariyerler konulmak ve HES kodu uygulaması yapılmak suretiyle vatandaşların pazar yerlerine girmeleri sağlanacak.

Alınan kararlara uymayanlara idari işlem uygulanacak.

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