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Koronavirüs O bir efsaneydi 500Tyi koronavirüs vurdu, zararına turluyor
TÜRKİYE

O bir efsaneydi: 500T'yi koronavirüs vurdu, zararına turluyor

Türkiye'nin en popüler, İstanbul'un ise klasikleşen şehir içi otobüslerinden 500T, vatandaşı isyan ettiren doluluk oranının aksine koronavirüs salgını sürecinde tarihinin en sakin günlerini yaşıyor- Anadolu ve Avrupa Yakası arasındaki en uzun hat olması sebebiyle yakıt tüketimi fazla olan 500T otobüsleri, salgının Türkiye'de görüldüğü günden bugüne az sayıda yolcusuyla adeta "zarar turu" atıyor. Geçmiş dönemlerde yolcusunu isyan ettiren yoğunluğun aksine koronavirüs salgını sürecinde güzergahındaki 12 ilçede 78 durağın çoğunu boş geçiyor.

Haber Merkezi AA
500T, filmlere, skeçlere, şiirlere, teknoloji oyunlarına ve hatta sosyal araştırmalarına bile konu oldu.
500T, filmlere, skeçlere, şiirlere, teknoloji oyunlarına ve hatta sosyal araştırmalarına bile konu oldu.

İstanbul'da Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki en uzun mesafede (Cevizlibağ-Tuzla Şifa Mahallesi) 25 yıldır yolcu taşıyan, gerek bu zamana içinde yaşanılan birbirinden ilginç hikayeler gerekse de avantajlı ulaşım imkanı sebebiyle efsaneleşen 500T, koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından cazibesini yitirdi. Yolcu yoğunluğuyla hafızalara kazınan otobüs hattı, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Araştırmalara bile konu oldu

Filmlere, skeçlere, şiirlere, teknoloji oyunlarına ve hatta sosyal araştırmalara konu olan 500T'de daha önce ayakta dahi yer bulmakta güçlük çekenler, bugünlerde oturacakları koltukları kendileri seçiyorlar. İşe gidiş-geliş saatleri haricinde güzergahtaki durakların tamamına yakınında yolcu bulamayan 500T otobüsleri, bazı seferlerini 2-3 kısa mesafe yolcusuyla tamamlıyor.

  • Sefere çıkan her otobüsün günlük ortalama 145 litre yakıt sarfiyatı bulunduğunu, elde edilen gelirle maliyeti karşılayamadıklarını söyleyen otobüs sahipleri, "üzerinde güneş batmayan hat" gibi esprilere konu olan 500T'nin ışığını yitirmek üzere olduğunu ve otobüslerin adeta "zarar turu" attığını belirtiyor.

Yolcu sayısı yüzde 90 azaldı

Öz Tuzla-Topkapı Otobüsçüler Derneği Başkanı Mehmet Tekin, pandemi sürecinde sefer sayısında azalma olmadığını, aksine bazı zaman dilimlerinde araçların iki dakikada bir hareket ettiğini söyledi.

500T'nin güzergah uzunluğu nedeniyle diğer halk otobüslerinden daha fazla zarar ettiğine değinen Tekin, "Yolcu sayısı şu anda yüzde 90 azaldı, ancak servislerimiz azalmadı. Böyle olunca da maliyet arttı. Sonuçta biz devlet değiliz, devletimizin yanındayız. Bu şartlar altında bunu sürdürebilme şansımız yok. Günlük zararımız, aşağı yukarı 1500 liranın üstünde ancak biz bunu cepten karşılıyoruz. Siz günlük aracınızla bir 5 kilometre yol giderseniz gideriniz ona göredir, 90 kilometre yol giderseniz gideriniz ona göredir. Bizim yolumuz uzun olduğundan giderimiz daha yüksek." ifadelerini kullandı.

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