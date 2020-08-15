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Koronavirüs O çaycı meşhur oldu Bakanı Koca sopayla servis yaptığı fotoğrafını paylaşmıştı
TÜRKİYE

O çaycı meşhur oldu: Bakanı Koca sopayla servis yaptığı fotoğrafını paylaşmıştı

Giresun’un Görele ilçesinde faaliyet gösteren bir çay ocağı çalışanı müşterileriyle sosyal mesafeyi korumak amacıyla çayı bir metre uzunluğundaki kepçeyle dağıttığı fotoğrafı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabından paylaşılınca ilçede meşhur oldu. Bakan Koca paylaşımında “Bu günlerde bütün mümkünleri düşünelim” ifadelerine de yer verdi.

Haber Merkezi İHA
Çaycının fotoğrafı binlerce beğeni almıştı.
Çaycının fotoğrafı binlerce beğeni almıştı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından Giresunlu bir çay ocağı çalışanının fotoğrafını paylaşmıştı. Müşterilere çayı bir metre uzunluğundaki kepçeyle dağıtan çaycının fotoğrafı binlerce beğeni almıştı.

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"Herkese örnek olsun"


Bu paylaşımın ardından Görele ilçesinde herkesin ilgi odağı haline gelen çaycı Mehmet Patan, “Bakanımızın bizi örnek göstererek paylaşım yapmasından çok mutlu oldum. Paylaşımın ardından herkes tebrik ve teşekkür etti. Bende buradan bizi bizden daha çok düşünen bakanımıza teşekkür ediyorum. Biz yine de örnek olsun diye müşterilerimizle sosyal mesafeyi korumak için kepçeyle müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlar olarak maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim” ifadelerine yer verdi.

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Çay ocağı müşterileri ise kepçeyle yapılan hizmetin daha güvenli olduğunu ifade ederek hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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