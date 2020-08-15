O çaycı meşhur oldu: Bakanı Koca sopayla servis yaptığı fotoğrafını paylaşmıştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından Giresunlu bir çay ocağı çalışanının fotoğrafını paylaşmıştı. Müşterilere çayı bir metre uzunluğundaki kepçeyle dağıtan çaycının fotoğrafı binlerce beğeni almıştı.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca: Kalabalık tatil? Marttan beri riskli

"Herkese örnek olsun"

Bu paylaşımın ardından Görele ilçesinde herkesin ilgi odağı haline gelen çaycı Mehmet Patan, “Bakanımızın bizi örnek göstererek paylaşım yapmasından çok mutlu oldum. Paylaşımın ardından herkes tebrik ve teşekkür etti. Bende buradan bizi bizden daha çok düşünen bakanımıza teşekkür ediyorum. Biz yine de örnek olsun diye müşterilerimizle sosyal mesafeyi korumak için kepçeyle müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlar olarak maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim” ifadelerine yer verdi.

KORONAVİRÜS 65 yaş üstü vatandaşlara bir ilde daha kısıtlama: Kayseri’de düğün, pazar ve AVM’lere girişleri yasaklandı

KORONAVİRÜS Rusya'da geliştirilen 'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısının üretimine başlandı

Çay ocağı müşterileri ise kepçeyle yapılan hizmetin daha güvenli olduğunu ifade ederek hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.