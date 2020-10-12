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Koronavirüs Öğrencilerin maske üstüne siperlik takmasına ilişkin Bilim Kurulu Üyesinden açıklama Çocuklarımızın obsesif olmaması için ölçülü olalım
TÜRKİYE

Öğrencilerin maske üstüne siperlik takmasına ilişkin Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama: Çocuklarımızın obsesif olmaması için 'ölçülü' olalım

Öğrencilerin maske üzerine siperlik takması ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Çocuklarımızın obsesif kompulsif bozukluğu/panik atağı olmaması için lütfen 'ölçülü' olalım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan.
Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan, okullarda alınan önlemlere ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Prof. Dr. Tufan, "Anaokulu öğrencilerine maske üstüne siperlik nedir? Çok temiz, çok titiz (!) olmaya çalışan okullarımız, veli ve öğretmenlerimiz, çocuklarımızın obsesif kompulsif bozukluğu/panik atağı olmaması için lütfen 'ölçülü' olalım. Esas olan maske ve mesafe, gerektikçe de el hijyeni" dedi.

  • Tedbirlere uymamanın da, tedbirleri abartmanın da ölçüsüzlük olduğunu belirten Tufan, "Tedbirleri abartanlar, sürdürülebilir olmadığından bir süre sonra uyumsuzluğu tetikliyorlar. Üç maske üstüne siperlikle dolaşan bir süre sonra hepsini de çıkartıyor. Hastalık ağır; ama önlemler basit; maske-mesafe-hijyen" ifadelerini kullandı.

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