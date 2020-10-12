Öğrencilerin maske üstüne siperlik takmasına ilişkin Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama: Çocuklarımızın obsesif olmaması için 'ölçülü' olalım

Hayat

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nden yeni bir hikâye dergisi: Olağan Hikâye

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanacak olan Olağan Hikâye, ilk sayısında “Gerçekliği Yeniden Düşünmek” dosyasıyla geliyor. Yunus Emre Özsaray’ın “Yalan Değil Gerçektir Ben de Gördüm Tozunu” başlıklı giriş yazısıyla okuyucusunu selamlayan dergi, dosya konusu ve içerik zenginliğiyle dikkati çekiyor.