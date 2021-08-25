Okula gitmeden aşıya koştular

MUHAMMED KURTAR
Yüz yüze eğitim öncesi 15 yaş üstü gençlere ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlara aşı hakkı tanımlandı. Ankara Şehir Hastanesi’ne gelen gençler de herkesi aşı olmaya davet etti. 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Sami Efe Yaman, “Koronavirüs aşısını Türkiye’de ki herkes yapmalı. Çünkü aşı olunca hem biz hem de büyüklerimiz korunabilir. Annem ve babam doktor oldukları için aşı yaptırmamız onların yararına olur. Tüm öğrenci arkadaşlarıma, öğretmenlerime aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Aşı olmakta hiçbir problem yok, birkaç saniye de olup bitiyor her şey. Bundan bir yıl önce koronavirüse yakalandım, hastaneden babamdan geldi bana. İlk başta hiçbir problemim yoktu, ama son günlere doğru hareket etmekte çok zorlanıyordum, baş dönmelerim, ateşim oldu. Koronavirüsün neredeyse tüm etkilerini gördüm ve tekrar aynı şeyleri yaşamamak için aşı sıram gelir gelmez annemin de izniyle aşı olmaya geldim” dedi.
BİLİME GÜVENEBİLİRİZ
- “Okula gitmeden aşı olmaya geldim” diyen 15 yaşındaki Yusuf Şamil İnanöz ise “Okulda ne öğretmenlerimin ne arkadaşlarımın ne de kendimin herhangi bir zarar görmesini istemiyorum. Aşıyla sonunda bir virüsten kurtulmuş olacağız. Bir millet olarak, dünya olarak herkes aşısını olursa ve görevini yerine getirirse bu virüsten en yakın zaman da kurtulmuş olacağız” şeklinde konuştu. İlk doz aşısını olan 11. sınıf öğrencisi Kaan Yardımcıoğlu da “Şu an ilk dozumu oldum ve aşıdan korkulacak herhangi bir durumun olmadığını gördüm. Zaten herhangi bir ön yargı ile gelmedim, her zaman olduğu gibi şu anda da sadece bilime güvenebiliriz. Okulumun da açılışıyla birlikte daha fazla insanı ve kendimi de riske atmamak için aşı olmaya karar verdim. Aşı olmayı tüm Türkiye’ye tavsiye ediyorum sonuçta 80 milyonluk bir ülkeyiz. İnsanların hayatını riske atmayız” dedi.