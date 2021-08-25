Okula gitmeden aşıya koştular

MUHAMMED KURTAR

Yüz yüze eğitim öncesi 15 yaş üstü gençlere ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlara aşı hakkı tanımlandı. Ankara Şehir Hastanesi’ne gelen gençler de herkesi aşı olmaya davet etti. 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Sami Efe Yaman, “Koronavirüs aşısını Türkiye’de ki herkes yapmalı. Çünkü aşı olunca hem biz hem de büyüklerimiz korunabilir. Annem ve babam doktor oldukları için aşı yaptırmamız onların yararına olur. Tüm öğrenci arkadaşlarıma, öğretmenlerime aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Aşı olmakta hiçbir problem yok, birkaç saniye de olup bitiyor her şey. Bundan bir yıl önce koronavirüse yakalandım, hastaneden babamdan geldi bana. İlk başta hiçbir problemim yoktu, ama son günlere doğru hareket etmekte çok zorlanıyordum, baş dönmelerim, ateşim oldu. Koronavirüsün neredeyse tüm etkilerini gördüm ve tekrar aynı şeyleri yaşamamak için aşı sıram gelir gelmez annemin de izniyle aşı olmaya geldim” dedi.

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Sami Efe Yaman

Kaan Yardımcıoğlu

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