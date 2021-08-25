Koronavirüs Okula gitmeden aşıya koştular
TÜRKİYE

Okula gitmeden aşıya koştular

Yüz yüze eğitim öncesi 15 yaş üstü gençlere ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlara aşı hakkı tanımlandı. Ankara Şehir Hastanesi’ne gelen gençler de herkesi aşı olmaya davet etti. ..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okula gitmeden aşıya koştular
Yusuf Şamil Öz

MUHAMMED KURTAR

Yüz yüze eğitim öncesi 15 yaş üstü gençlere ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlara aşı hakkı tanımlandı. Ankara Şehir Hastanesi’ne gelen gençler de herkesi aşı olmaya davet etti. 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Sami Efe Yaman, “Koronavirüs aşısını Türkiye’de ki herkes yapmalı. Çünkü aşı olunca hem biz hem de büyüklerimiz korunabilir. Annem ve babam doktor oldukları için aşı yaptırmamız onların yararına olur. Tüm öğrenci arkadaşlarıma, öğretmenlerime aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Aşı olmakta hiçbir problem yok, birkaç saniye de olup bitiyor her şey. Bundan bir yıl önce koronavirüse yakalandım, hastaneden babamdan geldi bana. İlk başta hiçbir problemim yoktu, ama son günlere doğru hareket etmekte çok zorlanıyordum, baş dönmelerim, ateşim oldu. Koronavirüsün neredeyse tüm etkilerini gördüm ve tekrar aynı şeyleri yaşamamak için aşı sıram gelir gelmez annemin de izniyle aşı olmaya geldim” dedi.

Sami Efe Yaman
Sami Efe Yaman

Kaan Yardımcıoğlu
Kaan Yardımcıoğlu

BİLİME GÜVENEBİLİRİZ

  • “Okula gitmeden aşı olmaya geldim” diyen 15 yaşındaki Yusuf Şamil İnanöz ise “Okulda ne öğretmenlerimin ne arkadaşlarımın ne de kendimin herhangi bir zarar görmesini istemiyorum. Aşıyla sonunda bir virüsten kurtulmuş olacağız. Bir millet olarak, dünya olarak herkes aşısını olursa ve görevini yerine getirirse bu virüsten en yakın zaman da kurtulmuş olacağız” şeklinde konuştu. İlk doz aşısını olan 11. sınıf öğrencisi Kaan Yardımcıoğlu da “Şu an ilk dozumu oldum ve aşıdan korkulacak herhangi bir durumun olmadığını gördüm. Zaten herhangi bir ön yargı ile gelmedim, her zaman olduğu gibi şu anda da sadece bilime güvenebiliriz. Okulumun da açılışıyla birlikte daha fazla insanı ve kendimi de riske atmamak için aşı olmaya karar verdim. Aşı olmayı tüm Türkiye’ye tavsiye ediyorum sonuçta 80 milyonluk bir ülkeyiz. İnsanların hayatını riske atmayız” dedi.
Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Nihat Doğandan tepki çeken sözler: Malazgirt Türk zaferi değil

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.