Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof Dr Hasan Tezer Okullar en son kapatılacak kurumlar
TÜRKİYE

Okullar tekrar kapanır mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Okullar en son kapatılacak kurumlar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini, ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğini söyledi. Tezer, "Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Hasan Tezer
Prof. Dr. Hasan Tezer

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'nin her bölgesinde vakaların arttığını, yeni vakaların yüzde 40-50'sini İstanbul'dakilerin kapsadığını söyledi.

Prof. Dr. Tezer, "Hızlıca bir artış meydana geliyor. Kışa girdik, kapalı ortamlarda bulunmak taşıyıcılığı ve artışı artıracaktır. Kapalı ortamlarda havalandırmaların iyi olmadığı ortamlarda insanlar daha fazla sayıda bir araya gelirler. Kurallara uyulmazsa restoranlar olabilir, tiyatrolar olabilir, sinemalar olabilir, kafeteryalar olabilir, kapalı alan her yerde Türkiye'de de vaka artışları daha da hızlanacaktır. Önümüzdeki günlerde istemediğimiz görüntüler tekrar ortaya çıkacaktır. Eğer önlemler alınmaz ise kurallara uyulmaz ise taşıma sisteminde, mağazalarda, restoranlarda, kafelerde, barlarda, spor salonlarda, yüzme alanlarında her yerde insanların bir arada olduğu yakın temas sağladığı her yerde, maskenin takılmadığı, hijyenin sağlanmadığı, mesafeye uyulmadığı dönemlerde artacaktır" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı

"Çocuklar çok az bulaştırıyor"

Prof. Dr. Tezer, Avrupa'da ekim ayının sonuna doğru kısıtlamaların geldiğine, ancak okullarla ilgili bir kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğine dikkat çekti.

Türkiye'de de okulların kademeli olarak açıldığını belirten Porf. Dr. Tezer, şunları söyledi:

  • "Çocukların okullarda maske takma kurallarına uyduklarını, öğretmenlerin de dikkatli olduğunu biliyoruz. Küçük çocuklar hiç şikayetleri olmazsa etraflarına çok az bulaştırıyorlar. Ama eğer kurallara uyulmazsa bunlar da bulaşıcı pozisyona geçebilirler. Bizim korktuğumuz hiç şikayeti olmayan çocuklar, okula gittikleri zaman bulaşıcılıkta ne kadar rol oynayabilirler? Şu ana kadar veriler çok etkili bir bulaş olmadığı yönünde; ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Tüm Avrupa'da okullar şu an kapatılmış durumda değil ve Dünya Sağlık Örgütü de en son okulların kapatılmasının gündeme alınmasını söylüyor."

"Çocuk düzelene kadar evde kalsın"

Ailelere büyük iş düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Tezer, "Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Burada pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik var ise lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Eğer çocuğun ateşi varsa burnu akıyorsa ishali varsa kas ağrıları varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler. Yakın bir sağlık kuruluşuna götürüp muayene ettirsinler ya da evde izlesinler. Çocuk düzelene kadar evde kalsın. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir" diye konuştu.

"Bulaşıcılık kat sayısı artmış durumda"

Prof. Dr. Tezer, koronavirüsün sürekli mutasyona uğradığını ve zaten mutasyona uğramak için müteahhit olan bir virüs olduğunu söyledi. Bu mutasyonun her zaman kötü anlamda ya da iyi anlamda olmadığına dikkat çeken Tezer, şunları söyledi:

  • "Mutasyona uğraması aşı çalışmasında önemli. Çünkü ürettiğiniz o tip aşıda etkinliği olmayabilir. Ancak açıklamalar bu mutasyonların aşı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı yönünde. Mutasyona uğrayabilir, bulaşıcılığı artabilir ki şu günlerde bulaşıcılık kat sayısı da artmış durumda. Avrupa'da, Amerika'da özellikle son 15 gün içinde vaka sayılarının katlanarak arttığını görebiliyoruz. Bu vaka artışlarının olmasıyla Avrupa'da gece belli bir saatten sonra sokağa çıkmanın yasaklanması, bazı ülkelerde tüm ülkeyi kapsayacak şekilde bazı ülkelerde de lokal bölgeleri kapsayacak şekilde kısıtlamalar geldi."

Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem: Toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerden üretildi
FOTOĞRAF 11
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Kovid-19 virüsünün tespitinde kullanılan PCR testlerinin artık daha kaliteli sonuç vereceğini bildirdi.
Title
PCR testlerinden daha kaliteli sonuç alınması amacıyla TÜBİTAK UME tarafından RNA tabanlı referans malzemeler üretildiğine işaret eden Varank, Böylece, PCR testlerinin doğruluk oranı yükselecek. Ayrıca üretilen malzemeler PCR kitlerinin iç kalite kontrolünde de kullanılacak değerlendirmesinde bulundu.
Title
Bakan Varank, muadil enstitülerden karşılaştırma yapmak amacıyla bu referans malzemeleri istediklerini aktararak, şunları kaydetti:
Title
Ancak sudan bahaneler öne sürdüler. Bu da tabii araştırmacılarımızı daha fazla motive etti. Ülkemiz laboratuvarları ve kit üreticilerinin kullanımı için bu referans malzemeleri kendimiz üretmek için proje başlattık. Üç ay gibi kısa bir sürede çalışmalarımızı tamamladık. Bize karşılaştırma için bile verilmeyen RNA tabanlı referans malzemelerden farklı olarak da daha inovatif formda toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerimizi ürettik.
Title
PCR testi nasıl çalışıyor <br> <br>Kovid-19 virüsünü tespit etmek için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan PCR testlerinde ölçüm iki farklı basamaktan oluşuyor. Birinci aşamada bir enzim aracılığıyla virüsün RNA'sı, cDNA'ya çevriliyor. İkinci basamakta da çevrilen cDNA (eşlenik DNA) başka bir enzim ile çoğaltılarak PCR testinde pozitif sinyal oluşuyor.
Title
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK bünyesinde faaliyet yürüten UME, Türkiye'de Kovid-19 tanısı için kullanılan PCR testlerindeki ölçüm kalitesini artırmak amacıyla yeni bir referans malzeme geliştirdi. Bu yeni RNA tabanlı referans malzemeler PCR testinde yer alan her iki basamağın da kontrolünü mümkün kıldığından ölçümlerin kalitesi güvence altına alınıyor.
Title
TÜBİTAK UME tarafından üretilen RNA tabanlı referans malzemeler, laboratuvarlarda yapılan ölçümlerde her iki enzim basamağının kontrolü için iç kalite kontrol malzemesi olarak kullanılabilecek. Ayrıca, üreticiler bu malzemeyi, PCR kitlerine RNA tabanlı pozitif kalite kontrol malzemesi olarak ekleyerek kitlerinin güvenilirliğini de sağlayabilecek.
Title
Soğutma işlemine ihtiyaç duymuyor Açıklamada ifadelerine yer verilen TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş da, yerli ve milli imkanlarla üretilen referans malzemelerle yapılan PCR testlerinin kalitesini teminat altına aldıklarına dikkati çekerek, Bu malzemenin en önemli katkısı, herhangi bir soğutma işlemine ihtiyaç duymaması. Malzemenin ülke içindeki paydaşlara dağıtımını soğutma işlemine maruz bırakmadan rahatlıkla yapabiliriz. değerlendirmesinde bulundu.
Title
TÜBİTAK UME laboratuvarlarında yapılan çalışmalar, bir altyapı oluşmasını ve teknik deneyim elde edilmesini de sağladı. Laboratuvarlar, Kovid-19 virüsünün mutasyona uğraması veya başka bir virüsün ortaya çıkması durumunda yeni RNA referans malzemelerinin üretimini çok kısa bir sürede gerçekleştirebilecek kabiliyete ulaştı.
Title
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekledi <br> <br> Referans malzemeler, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında TR4220COVID0035: 2019-nCoV Virüsünün Hızlı ve Güvenilir Şekilde Teşhisine Yönelik Tanı Kiti Referans Malzemesi Üretilmesi başlıklı projeyle Doğu Marmara Kalkınma Ajansından destek aldı. Üç aylık proje sürecinin ardından donuk ve liyofilize olarak 2 farklı formda bin 250 referans malzeme üretildi.
Title
RNA tabanlı referans malzemelerle ilgili bilgi ve sipariş formlarına, https:rm.ume.tubitak.gov.trurun_grup.aspx?p=4 bağlantısından ulaşılabiliyor.
Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem: Toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerden üretildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespitinde kullanılan PCR testlerinden daha kaliteli sonuç alınması amacıyla TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünce (UME) RNA tabanlı referans malzemeler üretildiğini belirterek, "Böylece, PCR testlerinin doğruluk oranı yükselecek. Ayrıca üretilen malzemeler PCR kitlerinin iç kalite kontrolünde de kullanılacak." ifadesini kullandı.


Abone Ol Google News
Bilirkişiden çok konuşulacak karar

Bilirkişiden çok konuşulacak karar

Yedi yaşındaki Mert Yağız şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti.
Okullar tekrar kapatılacak mı?

Okullar tekrar kapatılacak mı?

Bilim Kurulu üyesinden okullarla ilgili çok önemli açıklama.
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlunun konuşmasını heyecanla bekliyorum

Trabzonspor'da <br>Avcı dönemi

Trabzonspor'da
Avcı dönemi

​Deneyimli çalıştırıcının yıllık ücreti belli oldu.

Twitch rekor kırdı

Twitch rekor kırdı

​Türk yayıncılar arasında aylık 30 bin TL üzerinde kazananlar var.
Bahçelievler'de korkunç olay

Bahçelievler'de korkunç olay

​Yoldan geçenler şoku yaşadı: Ağaca asılı erkek cesedi bulundu.

Model ve yılına yönelik şartlar olsun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.