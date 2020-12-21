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Koronavirüs Ölüm vuslattır paylaşımından 20 gün sonra koronavirüse yenik düştü
TÜRKİYE

“Ölüm vuslattır” paylaşımından 20 gün sonra koronavirüse yenik düştü

Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baş, “Ölüm vuslattır” paylaşımından 20 gün sonra koronavirüse yenik düştü.

Haber Merkezi İHA
Emekli müfettiş Osman Baş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Emekli müfettiş Osman Baş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde eşi ile birlikte koronavirüse yakalanan emekli müfettiş Osman Baş (61) evinde izole olarak tedaviye başladı. Yaklaşık 10 önce rahatsızlığının artması sonucu Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Baş, Tokat’a sevk edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde entübe edilen Baş, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Baş’ın cenazesi Tepekışla köyünde toprağa verildi.

İHA
Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baş yaşamını yitirdi.

Paylaşımından 20 gün sonra hayatını kaybetti

Şair ve yazar olarak tanınan Baş, 30 Kasım’da “Ölüm Vuslattır” başlığında kendi yazdığı dizelerinde şu mısralara yer verdi:

“Ömrümün ölümlü günlerindeyim, Önümde çınarlar tek tek gidiyor, Önce annem, dedem, bir, iki dayım. Nene anam, babam, veda ediyor/ Dünya böyle işte, koştur da koştur, Ölüm başa gelince her şey boştur, İmanlı insana kabir pek hoştur, Yalnız adam, sıra sana geliyor”

İHA

Baş 12 Aralık tarihinde sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımında ise şu sözlere yer vermişti: “Eşim Ayşe hanım ile birlikte koronavirüs hastalığına yakalandık. Bir haftadır evimizde surecimiz devam ederken son iki gündür durumundaki ciddiyet nedeniyle bugün Tokat Erbaa Devlet Hastanesine yatırıldım. Telefonlara cevap veremiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Dualarınızı gönderin çok duaya ihtiyacımız”

İHA

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