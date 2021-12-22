​Omicron’a karşı hatırlatma dozu antikoru uçurdu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, Omicron varyantına karşı, iki doz aşının ardından vücudun, zamanında yapılan hatırlatma dozuna çok daha kuvvetli bir yanıt verdiğini söyledi. Kara, “Birinci ve ikinci dozda antikor düzeyi 100 oluyorsa, hatırlatma dozuyla bu bazen 300’e kadar çıkıyor” dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dünyada 60’tan fazla ülkede görülen, Delta’nın ardından baskın varyant olması beklenen Kovid-19’un Omicron varyantına ilişkin güncel sonuçlar ve aşılamada hatırlatma dozlarının önemine ilişkin bilgileri paylaştı.
Delta varyantının ilk kez görüldüğü bölgelerde yayılmasının yaklaşık 2 hafta sürdüğünü anımsatan Kara, “Delta varyantı yaklaşık 6-7 haftalık bir periyotta, bulunduğu bölgede hakim virüs haline geliyordu. Omicron’da bu süre neredeyse günlerle ifade ediliyor. İki haftalık bir süre içerisinde de bulunduğu bölgede hakim hale geliyor” ifadesini kullandı.
ZAMANINDA OLMALIYIZ
Kara, Omicron kaynaklı hastaneye yatış, hastalığı ağır geçirme oranları şu an daha düşük olsa da varyantın yoğun görüldüğü yerlerde hastaneye başvurma oranlarının artacağına işaret etti.
REKLAM
Omicron’un özellikle risk altındaki kişileri olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Kara, kişilerin hem kendileri hem de hastalık açısından risk grubunda yer alan yakınları için hatırlatma dozunu olması gerektiğini söyledi.
Kara, iki doz aşının ardından vücudun, zamanında yapılan hatırlatma dozuna çok daha kuvvetli bir yanıt verdiğini dile getirdi. Kara, “Örneğin, birinci ve ikinci doz aşı olduğumuzda antikor düzeyi 100 oluyorsa, hatırlatma dozuyla bu bazen 300’e kadar çıkıyor. Bu nedenle hatırlatma dozları çok kıymetli, mutlaka sürelerini kaçırmadan hatırlatma dozlarını olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
5. doz şu an için gerekli değil
Prof. Kara, aşılamada 5. dozun gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, “Şu anki bilgilerle çok gerekiyormuş gibi görünmüyor ama varyant değişikliği ya da süre uzayacak olursa o zaman bir diğer hatırlatma dozu olabilir. Fakat ‘bu doz ne zaman olur’ dersek, onu bugünden öngörmek, kesin bir şey söylemek zor.” değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Kara, Omicron varyantının çocuklardaki seyrine yönelik de şu bilgileri paylaştı: “Yetişkinlerde 100 kişi virüsü alıyorsa 20’si ile 25’inde semptomlar ortaya çıkıyordu. Çocuklarda ise bu rakam 2 ile 4 arasındaydı. Fakat Omicron daha kolay bulaştığı için çocuklardaki rakam 15’lere çıktı. Çocuklar içerisinde Omicron’un pozitifliğini daha fazla görüyoruz ama hastaneye gelme, yatma veya hastalığı ağır geçirme gibi bulguları gösteren bir bilgi neyse ki şu an için elimizde yok.”