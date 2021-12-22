​Omicron’a karşı hatırlatma dozu antikoru uçurdu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dünyada 60’tan fazla ülkede görülen, Delta’nın ardından baskın varyant olması beklenen Kovid-19’un Omicron varyantına ilişkin güncel sonuçlar ve aşılamada hatırlatma dozlarının önemine ilişkin bilgileri paylaştı.

Delta varyantının ilk kez görüldüğü bölgelerde yayılmasının yaklaşık 2 hafta sürdüğünü anımsatan Kara, “Delta varyantı yaklaşık 6-7 haftalık bir periyotta, bulunduğu bölgede hakim virüs haline geliyordu. Omicron’da bu süre neredeyse günlerle ifade ediliyor. İki haftalık bir süre içerisinde de bulunduğu bölgede hakim hale geliyor” ifadesini kullandı.

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ZAMANINDA OLMALIYIZ

Kara, Omicron kaynaklı hastaneye yatış, hastalığı ağır geçirme oranları şu an daha düşük olsa da varyantın yoğun görüldüğü yerlerde hastaneye başvurma oranlarının artacağına işaret etti.

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Omicron’un özellikle risk altındaki kişileri olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Kara, kişilerin hem kendileri hem de hastalık açısından risk grubunda yer alan yakınları için hatırlatma dozunu olması gerektiğini söyledi.

Kara, iki doz aşının ardından vücudun, zamanında yapılan hatırlatma dozuna çok daha kuvvetli bir yanıt verdiğini dile getirdi. Kara, “Örneğin, birinci ve ikinci doz aşı olduğumuzda antikor düzeyi 100 oluyorsa, hatırlatma dozuyla bu bazen 300’e kadar çıkıyor. Bu nedenle hatırlatma dozları çok kıymetli, mutlaka sürelerini kaçırmadan hatırlatma dozlarını olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

5. doz şu an için gerekli değil

Prof. Kara, aşılamada 5. dozun gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, “Şu anki bilgilerle çok gerekiyormuş gibi görünmüyor ama varyant değişikliği ya da süre uzayacak olursa o zaman bir diğer hatırlatma dozu olabilir. Fakat ‘bu doz ne zaman olur’ dersek, onu bugünden öngörmek, kesin bir şey söylemek zor.” değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 16 Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC 'ın, ön verilere göre hastalığa karşı çok etkin olduğunu söyledi. Kara, \"TURKOVAC aşısında ilk elde edilen veriler aşının çok başarılı olduğunu hatta diğer inaktif aşıyla karşılaştırmada da belki bir miktar daha iyi olabileceğini gösteriyor\" derken; TURKOVAC ile ilgili bir sevindirici haber de Eskişehir'den geldi. Prof. Dr. Ateş Kara, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın geldiği son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan Turkovac'ın ön verilerinin çok olumlu olduğunu belirterek, \"Turkovac aşısında ilk elde edilen veriler aşının çok başarılı olduğunu, hatta diğer inaktif aşıyla karşılaştırmada da belki bir miktar daha iyi olabileceğini gösteriyor. Ama bunlar daha ön veriler. Bu verilerin açıklanması, araştırıcıların karar verebileceği ve değerlendirebileceği bir nokta. Ama verilerden elde edilen sonuçlar ve özellikle böyle bir başarısının olması nedeniyle de acil kullanım onayı başvurusu gerçekleştirildi.Belki o süreç içerisinde de bu veriler daha net olarak açıklanacaktır. Ama ön veriler iki taraflı olarak şunu gösteriyor; ilk olarak hastalıktan korumada aşılı olan kişilerin virüsle karşılaştıktan sonra hastalığı almaları ve pozitifleşmelerine bakıldığında aşı oldukça etkili. 2'nci olarak ise, laboratuvar sonuçları ile koruyucu antikor düzeyleri ve virüsü direkt olarak öldüren, virüsü ortadan kaldıran antikor düzeyleriyle ile ilgili olarak baktığımızda da aşının oldukça etkili olduğunu görüyoruz\" dedi. 'İLAVE HATIRLATMA DOZU SÖZ KONUSU'<br><br>Prof. Dr. Kara, yeni varyant 'Omicron'a karşı maske ve mesafe kurallarına dikkat çekerek, \"Kurallara uyarsak 'Omicron'un önüne geçmiş oluruz, hem de diğer virüslerin yayılımını azaltmış oluruz. İnaktif aşıdaki koruma 3-4 ay kadar. mRNA aşılarındaki koruma 6 ay kadar sürüyor. 6'ncı aydan sonra hatırlatma dozları geliyor. 3'üncü ve 4'üncü dozdan sonra hatırlatma dozları geliyor inaktif aşılar için. Bunu yaptıktan sonra ki verilere ve ön verilere baktığımızda da 6 ay ile 9 ay kadar korunduğunu görüyoruz. İşte bu süreleri dolanlara bir ilave hatırlatma dozunun daha uygulanması söz konusu. Bu sağlık çalışanlarında olduğu gibi vatandaşlarımızda da süreler geldiğinde ve veriler ortaya çıktıkça uygulanacaktır\" diye konuştu. Prof. Dr. Kara, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde aşı olmayanlara para cezası uygulanmasını doğru bulmadığını da belirterek, \"Kişisel olarak düşüncem bu yönde. Ama aşının yaygınlığını artırmak için hep beraber kesinlikle çalışmamız gerekiyor. Çünkü bugün pandemide geldiğimiz noktada aşı bizim için tek ve en etkili koruyucu. Maske ve mesafe kurallarına çok sıkı sıkıya uymamız gerektiğinin altını çizelim, özellikle mevsim kışa döndüğü için daha fazla kapalı alanlara girdiğimiz bu dönemlerde\" dedi. <br> TURKOVAC ile ilgili bir sevindirici haber de Eskişehir'den geldi.<br><br>Eskişehir Şehir Hastanesinde, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında 100 gönüllü aşı yaptırdı.<br> Hastaneye gelen 100. gönüllü Y.C.A. (20), gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü doz aşısını TURKOVAC olmak istediğini söyledi. Türkiye'nin geleceği için aşı çalışmasına katkıda bulunmak istediğini belirten Y.C.A, gençlere salgından korunmaları için aşı olmalarını, eksik aşıları varsa tamamlamalarını tavsiye etti. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Anıl Uçan ise yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarının sürdüğünü anlattı.<br> Halkın bu aşıya desteğinin büyük olduğunu dile getiren Uçan, \"Buradan sağlıklı 18-59 yaş arasındaki, iki doz Sinovac aşısı olduktan sonra üç ay geçmiş tüm gönüllülerimizi TURKOVAC aşısı olmaları için hastanemize davet ediyoruz.\" dedi. Turkovac'tan sevindirici haber Turkovac için sevindirici haber geldi Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ta çalışmalar hızla sürüyor. Aşının acil kullanım için onayı için başvuru yapıldı. Peki TURKOVAC nasıl geliştirildi? Varyantlara karşı etkinliği ne kadar? Bilim kurulu üyesi açıkladı. İşte testlerden çıkan sonuçlar. BiP'te paylaş

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Çocuklarda daha fazla görüyoruz

Prof. Dr. Kara, Omicron varyantının çocuklardaki seyrine yönelik de şu bilgileri paylaştı: “Yetişkinlerde 100 kişi virüsü alıyorsa 20’si ile 25’inde semptomlar ortaya çıkıyordu. Çocuklarda ise bu rakam 2 ile 4 arasındaydı. Fakat Omicron daha kolay bulaştığı için çocuklardaki rakam 15’lere çıktı. Çocuklar içerisinde Omicron’un pozitifliğini daha fazla görüyoruz ama hastaneye gelme, yatma veya hastalığı ağır geçirme gibi bulguları gösteren bir bilgi neyse ki şu an için elimizde yok.”