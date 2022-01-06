Koronavirüs Omicronda zatürre riski İnfluenzaya göre daha yüksek
TÜRKİYE

Omicron'da zatürre riski İnfluenza’ya göre daha yüksek

İnfluenza ve Kovid-19 varyantlarının belirtilerinin birbirine benzediğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, “Her iki hastalıkta da üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları söz konusudur. Ateş, kırgınlık, boğaz ağrısı ve öksürük önemli bulgulardır. Ancak akciğer enfeksiyonu (zatürre), Kovid-19’da daha sık görülmektedir” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Omicronda zatürre riski İnfluenza’ya göre daha yüksek
Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu

Omicron varyantının (B.1.1.529) SARS-CoV-2 virüsünde meydana gelen çeşitli mutasyonlar neticesinde oluşmuş bir varyant olduğunu dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, Omicron varyantı ve belirtileri hakkında uyarılarda bulundu.
Omicron varyantının, ilk olarak DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 26 Kasım 2021’de Güney Afrika’da saptandığını ifade eden Prof. Dr. Şerefhanoğlu, daha sonra hızla tüm dünyaya (90’dan fazla ülkeye) yayıldığını söyledi.

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KULUÇKA SÜRESİ 2-3 GÜNE DÜŞTÜ

Omicron varyantının diğer varyantlardan farkına dikkat çeken Prof. Dr. Şerefhanoğlu, şu bilgileri paylaştı:

  • “Bu varyantın diğer varyantlardan en önemli farklarından biri, çok daha bulaşıcı olmasıdır. Hastalığın kuluçka süresi 2-3 güne düşmüştür. Kısa bir süre içinde birçok ülkede baskın varyant haline gelmiştir. Bir diğer önemli fark bağışıklık sisteminden kaçabilme yeteneği göstermesidir. Bu yetenek ile aşı veya daha önceden geçirilmiş enfeksiyon nedeniyle oluşan antikorlardan kaçabilmektedir. Bu nedenle ek aşı dozu yapılması kararı verilmiştir. Buna rağmen Omicron varyantının hastalık şiddeti diğer varyantlara göre daha hafiftir. Vücutta bıraktığı akciğer hasarı daha azdır. Bulgular daha çok boğaz, burun gibi üst solum yollarında görülmektedir. Ancak yine de ağır hastalık yapabilmektedir."

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ÇOCUKLARDA SADECE BURUN AKINTISI BİLE OLABİLİR

Omicron varyantının çocuklar arasında hızlı bulaştığını fakat erişkinlerde de bu durumun farklı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Şerefhanoğlu, "Omicron varyantı, çocuklarda genellikle belirtisiz ya da boğaz ağrısı, kırgınlık, öksürük ve burun akıntısı gibi hafif şikâyetlere neden olmaktadır. Ancak nadiren hastaneye yatış gereksinimi olabilmektedir" diye konuştu.

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İNFLUENZA VE KOVID-19’UN BELİRTİLERİ BENZİYOR

İnfluenza ve Kovid-19 varyantlarının belirtileri birbirine benzediğinin altını çizen Prof. Dr. Şerefhanoğlu, “Her ikisinde de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları söz konusudur. Ateş, kırgınlık, boğaz ağrısı ve öksürük önemli belirtilerdir. Ancak akciğer enfeksiyonu (zatürre) Covid-19’da daha sık görülmektedir” diye konuştu.

ÇOCUKLARA DA TEST YAPTIRILMALI

İnfluenza’nın şu anda çocuklar için daha büyük bir tehlike olmadığını belirten Prof. Dr. Şerefhanoğlu, özellikle aşı olamayan 12 yaş altı grup başta olmak üzere, çocukları İnfluenza ve Omicron’a karşı koruyacak önerileri şöyle anlattı:

  • “Burun akıntısı, öksürük, ateş, boğaz ağrısı olan çocuklara mutlaka Covid-19 testi yapılması gereklidir. Eğer test yaptıramıyorlarsa, bu şikâyetleri geçene kadar evde kalmaları uygun olacaktır. Mümkün olduğunca 2 metre fiziki mesafenin korunması önemlidir. Daha yakın temaslarda maske takılmalıdır. Sınıfların sık sık havalandırılması önemlidir. Genel olarak sağlıklı beslenme önerilmektedir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutan sebze-meyve ve proteinden zengin beslenilmeli, tatlı, fast-food, katkı maddeli gıdalardan uzak durulmalıdır. Yeterli uyku, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok önemlidir. Çocukların günde en az 8 saat uyuması gereklidir.”
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