On dört gün sonra yeniden yükseldi: Türkiye'de vaka sayısı neden arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı. Günlük vaka sayısı 14 gün sonra yeniden 1200'lere yaklaştı. En son 29 Mayıs'ta 1141 olan vaka sayısı 800 seviyelerine düşmüştü. Bakan Koca, 12 Haziran'da 1195'e çıkan vaka sayısının beklenen artış seviyesinde olduğunu belirterek nedenini 'hatalı iyimserlik' olarak açıkladı. Bakan Koca aynı zamanda kritik bir uyarı yaptı.
Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu. Türkiye'de iyice düşen günlük vaka sayısının yeniden yükselmesi korkuttu. En son 29 Mayıs'ta 1141 olan vaka sayısı 14 gün boyunca 1000'in altında seyretti. Vaka sayısının yeniden yükselmesinin nedenini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük verileri paylaşırken açıkladı.
Hatalı iyimserlik
Sağlık Bakanı Koca, hasta sayısındaki artışının beklenen seviyede olduğunu belirterek bu artışın nedenini de açıkladı. Bakan Koca, virüsün yayılma nedenini 'hatalı iyimserlik' olarak açıkladı. Bakan Koca, maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması gerektiği uyarısını yaptı.