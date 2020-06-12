On dört gün sonra yeniden yükseldi: Türkiye'de vaka sayısı neden arttı

Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu. Türkiye'de iyice düşen günlük vaka sayısının yeniden yükselmesi korkuttu. En son 29 Mayıs'ta 1141 olan vaka sayısı 14 gün boyunca 1000'in altında seyretti. Vaka sayısının yeniden yükselmesinin nedenini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük verileri paylaşırken açıkladı.

Hatalı iyimserlik

Sağlık Bakanı Koca, hasta sayısındaki artışının beklenen seviyede olduğunu belirterek bu artışın nedenini de açıkladı. Bakan Koca, virüsün yayılma nedenini 'hatalı iyimserlik' olarak açıkladı. Bakan Koca, maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması gerektiği uyarısını yaptı.





KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Son 24 saatte 15 kişi öldü, 1241 kişi ise iyileşti