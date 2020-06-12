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Koronavirüs On dört gün sonra yeniden yükseldi Türkiyede vaka sayısı neden arttı
TÜRKİYE

On dört gün sonra yeniden yükseldi: Türkiye'de vaka sayısı neden arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı. Günlük vaka sayısı 14 gün sonra yeniden 1200'lere yaklaştı. En son 29 Mayıs'ta 1141 olan vaka sayısı 800 seviyelerine düşmüştü. Bakan Koca, 12 Haziran'da 1195'e çıkan vaka sayısının beklenen artış seviyesinde olduğunu belirterek nedenini 'hatalı iyimserlik' olarak açıkladı. Bakan Koca aynı zamanda kritik bir uyarı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu. Türkiye'de iyice düşen günlük vaka sayısının yeniden yükselmesi korkuttu. En son 29 Mayıs'ta 1141 olan vaka sayısı 14 gün boyunca 1000'in altında seyretti. Vaka sayısının yeniden yükselmesinin nedenini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük verileri paylaşırken açıkladı.

Hatalı iyimserlik

Sağlık Bakanı Koca, hasta sayısındaki artışının beklenen seviyede olduğunu belirterek bu artışın nedenini de açıkladı. Bakan Koca, virüsün yayılma nedenini 'hatalı iyimserlik' olarak açıkladı. Bakan Koca, maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması gerektiği uyarısını yaptı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Son 24 saatte 15 kişi öldü, 1241 kişi ise iyileşti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Son 24 saatte 15 kişi öldü, 1241 kişi ise iyileşti

Türkiye geneli yaygın test uygulaması başladı: Gizli pozitifler ortaya çıkacak
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Ülke genelinde yaklaşık 153 bin kişiye test yapılacak.
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Bağışıklık düzeyini gösteren antikor testi ve hastalık durumunu gösteren PCR testi yapılacak.
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Testler TÜİK tarafından örneklem yöntemiyle belirlenen kişilere yapılıyor.
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Test sonuçları 'sessiz hastaları' ve hastalığı taşıyan olası 'gizli pozitifleri' ortaya çıkaracak.
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Yapılan testler sonucu illerin bağışıklık haritaları ortaya çıkacak.
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Yapılan testler sonucu illerin bağışıklık haritaları ortaya çıkacak.
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Yapılan testler sonucu illerin bağışıklık haritaları ortaya çıkacak.
Türkiye geneli yaygın test uygulaması başladı: Gizli pozitifler ortaya çıkacak
Sağlık Bakanlığı'nın korona virüse karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planladığı Yaygın Test Uygulaması iki hafta için tüm Türkiye'de tamamlanacak. Testlerle birlikte toplumsal bağışıklık ve gizli pozitifler ortaya çıkacak.

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On dört gün sonra yeniden yükseldi

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