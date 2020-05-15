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Koronavirüs Örnek vatandaş Başkaları da yaşasın diye iki kez bağışçı oldu
TÜRKİYE

Örnek vatandaş: Başkaları da yaşasın diye iki kez bağışçı oldu

Uşak’ta koronvirüsü yenen itfaiye eri, iki kere plazma bağışında bulundu. İtfaiyeci Emrah Demir, üçüncü kez bağışta bulunacağını belirterek, "Başkalarına umut olmak anlatılamayacak bir duygu. Yani sizin sayenizde insanlar ayağa kalkıyor, toparlanıyor, sağlığına kavuşuyor. Bu korona virüsünden sonra kendinize verdiğiniz bir ödül gibi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
İtfaiye eri Demir, üçüncü kez bağış yapacağını söyledi.
İtfaiye eri Demir, üçüncü kez bağış yapacağını söyledi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde 7 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Emrah Demir (32), geçtiğimiz ay korona virüse yakalandı. Uşak’taki hastanede tedavi altına alınan Demir, 7 günlük tedavisinin ardından tekrar sağlığına kavuştu. Bunun ardından görevine dönen Demir, ‘immün plazma’ bağışçısı olmaya karar verdi. Türk Kızılayı Denizli Şubesine giderek iki kere plazma bağışında bulunan Demir, üçüncüsünü de bu ay sonunda vereceğini dile getirdi. Emrah Demir, korona virüse yakalanma sürecini şöyle anlattı:

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14 gün karantinada kaldı

“Nöbet esnasındayken bir üşüme, titreme geldi. İş arkadaşıma ‘Bende halsizlik ve titreme var’ diye söyledim. Sonra amirimi arayıp izin alarak Banaz Devlet Hastanesine gittim. ‘Akciğerinde bir leke gözüküyor’ deyip beni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. 2 gün boyunca hastanede kaldım ve testin sonucu pozitif geldi. Sonrasında ilaçlarla, serumlarla ağır tedavi uyguladılar. 7 gün süren tedavimin ardından test sonucum negatif çıkınca beni 14 gün boyunca evde kalmam için Banaz’a gönderdiler. 14 gün sonra da karantinam bitince işimin başına geri döndüm.”

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“Koronavirüsten sonra kendinize verdiğiniz bir ödül”

Plazma bağışçısı olmaya hiç tereddüt etmeden karar verdiğini ve ne kadar istenirse o kadar bağış yapabileceğini belirten Demir, “Bu süreçte telefon geldi ve ‘Korona virüsü yendiğin için plazma bağışçısı olmak ister misin’ diye sordular. ‘Korona virüsü yenemeyen hastalara bir nebze olsun ilaç olacaksın’ dediler. Ben de ‘İyi olabileceksem verebilirim’ diye karar verdim. 2 kere plazma bağışladım, üçüncüsünü de bu ay sonunda vereceğim. Başkalarına umut olmak anlatılamayacak bir duygu. Yani sizin sayenizde insanlar ayağa kalkıyor, toparlanıyor, sağlığına kavuşuyor. Bu korona virüsünden sonra kendinize verdiğiniz bir ödül gibi

” şeklinde konuştu.


  • Hastalığın hafife alınmamasının önemini dile getiren Demir şunları söyledi: “Hiçbir zaman hiçbir hastalığı hafife almayın. Hafife aldığın, ‘bana gelmez’ dediğin her şey başına gelir. Ondan dolayı sosyal mesafeyi korumak ve temas etmemek gerekiyor.”
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