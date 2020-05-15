Örnek vatandaş: Başkaları da yaşasın diye iki kez bağışçı oldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde 7 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Emrah Demir (32), geçtiğimiz ay korona virüse yakalandı. Uşak’taki hastanede tedavi altına alınan Demir, 7 günlük tedavisinin ardından tekrar sağlığına kavuştu. Bunun ardından görevine dönen Demir, ‘immün plazma’ bağışçısı olmaya karar verdi. Türk Kızılayı Denizli Şubesine giderek iki kere plazma bağışında bulunan Demir, üçüncüsünü de bu ay sonunda vereceğini dile getirdi. Emrah Demir, korona virüse yakalanma sürecini şöyle anlattı:

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14 gün karantinada kaldı

“Nöbet esnasındayken bir üşüme, titreme geldi. İş arkadaşıma ‘Bende halsizlik ve titreme var’ diye söyledim. Sonra amirimi arayıp izin alarak Banaz Devlet Hastanesine gittim. ‘Akciğerinde bir leke gözüküyor’ deyip beni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. 2 gün boyunca hastanede kaldım ve testin sonucu pozitif geldi. Sonrasında ilaçlarla, serumlarla ağır tedavi uyguladılar. 7 gün süren tedavimin ardından test sonucum negatif çıkınca beni 14 gün boyunca evde kalmam için Banaz’a gönderdiler. 14 gün sonra da karantinam bitince işimin başına geri döndüm.”

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“Koronavirüsten sonra kendinize verdiğiniz bir ödül”

Plazma bağışçısı olmaya hiç tereddüt etmeden karar verdiğini ve ne kadar istenirse o kadar bağış yapabileceğini belirten Demir, “

” şeklinde konuştu.