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Koronavirüs Pentagon, hastanede koronavirüs tedavisi görenleri askere almayacak
DÜNYA

Pentagon, hastanede koronavirüs tedavisi görenleri askere almayacak

Koronavirüs vaka sayısının bir milyonu geçtiği ABD'de Pentagon koronavirüse yakalananların askere alınmayacağını açıkladı. Amerikan basınına sızan genelge taslağında, Kovid-19 testi pozitif çıkanların kalıcı bir şekilde askere alınmayacağı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Pentagon testi pozitif çıkanları askere almayacak.
Pentagon testi pozitif çıkanları askere almayacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kişilerin askere alma sürecinde elenmesi kararı aldı.

Amerikan basınına sızan genelge taslağında, Kovid-19 testi pozitif çıkanların kalıcı bir şekilde askere alınmayacağı ifade ediliyordu.

Ancak Pentagon, yeni bir açıklama ile sızdırılan metnin gerçek olduğunu fakat güncellendiğini bildirdi.

Açıklamada, Kovid-19 tanısı konulmuş ancak hastanede tedavi görmesine gerek kalmamış kişilerin 28 günlük izolasyon sürecinden sonra askerlik başvurularının "yeterli" kabul edileceği belirtildi.

Hastanede tedavi gören kişilerin ise "Kovid-19 hastalığının kalıcı etkilerinin henüz bilinmemesinden dolayı" askere alma sürecinden kalıcı olarak eleneceği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumdaki kişilere de Kuvvet Komutanlıklarının bazı ek değerlendirme ve tetkiklerle muafiyet sağlayabileceği ifade edildi.

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