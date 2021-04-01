Koronavirüs Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı
TÜRKİYE

Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının virüsü önleme oranı

Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının virüsü 6 aya kadar yüzde 91,3 oranında önlediğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının virüsü önleme oranı
Arşiv

Bloomberg’in haberine göre Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin, aşılanan kişilerin 6 aya kadar korunduğunu ve yüzde 91,3 oranında hastalığı önlediğini gösterdiği belirtildi.

Diğer yandan Kovid-19'un B1351 olarak da adlandırılan Güney Afrika türüne karşı da yaklaşık 800 kişinin katıldığı denemelerde virüsü önlemede yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.

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Pfizer Başkanı Albert Bourla, yeni sonuçların, en az 6 aylık sürede aşılanan 12 binden fazla kişinin verilerine göre güncellendiğini söyledi.

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BioNTech aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda yüzde 100 etkili olduğu açıklandı

BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin de yaptığı açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin aşının mevcut tüm varyantlara karşı etkili şekilde koruma sağladığını, bu durumun da sürü bağışıklığı ve dünyada salgının bitirilmesi noktasında kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Eksi 80 derecede saklanıyor: 2,8 milyon BioNTech aşısı Türkiye'ye getirildi
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Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu.
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Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.
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Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisanda 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı.
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Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek.
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Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.
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Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak.
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Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.
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Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tedariki ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor ifadeleri kullanıldı.
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Eksi 80 derecede saklanıyor: 2,8 milyon BioNTech aşısı Türkiye'ye getirildi
Anlaşmaları tamamlanan BionTech aşıları ülkeye geldi. Bu kapsamda 2.8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.


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