Koronavirüs Pfizerın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı çıktı Hastalığın erken aşamasında etkili
BİLİMSEL GELİŞMELER

Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı çıktı: Hastalığın erken aşamasında etkili

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs hapına İngiltere'de acil kullanım onayı çıktı. BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren ABD'li firmanın ürettiği ilacın hastalığın erken aşamalarında alındığında etkili olduğu ve ilk semptomlardan sonraki 5 gün içinde kullanılması gerektiği ifade edildi. Böylece İngiltere'de "Paxlovid" adlı ilacı yetişkinler kullanabilecek.

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Haber Merkezi Diğer
Pfizerın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı çıktı: Hastalığın erken aşamasında etkili
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarında rekor üstüne rekor kırılan İngiltere'de virüse karşı tedavide önemli bir adım atıldı. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in "Paxlovid" adlı Covid-19 hapına onay verildiği duyuruldu.

5 gün içinde kullanılacak

İlacın, hastalığın erken aşamalarında alındığında etkili olduğu ve ilk semptomlardan sonraki 5 gün içinde kullanılması gerektiği ifade edildi. İlacın hastalığı hafif ila orta şiddette olan ve kötüleşme riski yüksek olan yetişkinlere yönelik onaylandığı vurgulandı. Paxlovid'in Omicron mutasyonuna karşı etkili olup olmadığının anlaşılması için Pfizer ile birlikte çalışıldığı kaydedildi. MHRA Başkanı June Raine açıklamasında, "Artık Covid-19 tedavisi için intravenöz (sıvı maddenin doğrudan damar yoluyla verildiği tedavi) uygulamak yerine ağız yoluyla alınabilen başka bir antiviral ilacımız var. Bu, hastane ortamı dışında tedavi uygulanabileceği anlamına geliyor" dedi.

  • İngiltere'de Aralık ayı başında koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm ihtimalini yüzde 79 azalttığı açıklanan "Xevudy" antikor ilacının kullanımına onay verilmişti.

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